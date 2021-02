Hamáček svolal jednání politických stran. Chce řešit, na kolik volebních obvodů zemi rozdělit

Soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů. Nález nemá časový odklad, dopadne tedy už na letošní podzimní sněmovní volby.

Hamáček uvedl, že rozhodnutí soudu respektuje, nová úprava podle něj bude záležet na dohodě politických stran. Ministerstvo vnitra by jako garant volebního procesu mělo jednání iniciovat a kompromisní návrh zpracovat. "Je logické, že případné návrhy vzejdou z ministerstva vnitra, máme připraveny návrhy řešení, ale vnímáme také, že nás tlačí čas. Musíme najít řešení, na kterém se shodne Sněmovna i Senát," dodal.

Předsedy ostatních stran Hamáček postupně kontaktuje, schůzka by se mohla konat v úterý. Strany by si podle něj měly nejprve vyjasnit, jaký počet volebních krajů by preferovaly. Potřebují to vědět brzy kvůli přípravě kandidátních listin. Za "nejčistší" by považoval Hamáček to, kdyby ČR tvořila jeden obvod a byla by jediná kandidátka za každou stranu v celé zemi, i když by to bylo pro vnitro logisticky nejkomplikovanější.

Další možností je podle Hamáčka zachovat 14 krajů a změnit způsob přidělování mandátů. "Že by se počty počítaly za celou ČR, tím se stanovil počet mandátů a až pak by se distribuovaly podle krajů," řekl. Řešením by mohlo být také použít místo d'Hondtovy metody například Hareovu kvótu, případně sloučit pro účely voleb některé kraje. "Vnitro je připraveno velmi rychle ten návrh napsat a poslat do legislativního procesu," uvedl Hamáček.