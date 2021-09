Havlíček: Vláda chce formou energetických šeků přispět na ceny energií nízkopříjmovým rodinám

S nějakou formou podpory souhlasí i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek či předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Proti se naopak postavil předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala.

Krátkodobý plán na pomoc domácnostem potenciálně ohroženým energetickou chudobou bude podle Havlíčka hotový do několika týdnů. V říjnu by ho mohla schválit vláda, v listopadu by již stát mohl doručovat peníze lidem. Na počátku října se však v Česku uskuteční volby do Poslanecké sněmovny, po kterých se může složení kabinetu změnit.

Domácnosti by podle Havlíčka mohly platit v příštím roce v průměru o 1500 až 2000 korun ročně navíc. Šeky by byly zhruba na polovinu této částky. "V tomto případě by se mohlo jednat maximálně o nízké miliardy," prohlásil ministr průmyslu a obchodu.

"Nějaká forma sociální podpory těch nejslabších vrstev obyvatelstva je žádoucí," uvedl Michálek. Zatím ale nezná detaily vládního plánu. Podle Bartoška by pak stát měl přispívat na energie jinak, například skrze doplatek na bydlení. Řešení prostřednictvím šeků Česko podle šéfa poslanců KDU-ČSL vrací do dob přídělového systému. Systém se prodraží a je komplikovaný.

Podle Fialy by zatím Česko nemělo přistupovat k náhradám lidem za zdražování, stát by měl naopak "zrušit zelenou ideologii" a jednat o tom s Evropskou unií.