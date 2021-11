Havlíčka navrhuje ANO na post předsedy Sněmovny

"Důvody, které nás k tomu vedly, jsou následující: jsme nejsilnější opoziční stranou. Domníváme se, že opozice by měla kontrolovat vládu, to je role Poslanecké sněmovny. Nám to není zatím z hlediska budoucí vládnoucí koalice umožněno, nejsou nám nabídnuty takové výbory, funkce, abychom mohli účinně tuto kontrolní funkci vykonávat," řekla Schillerová.

Hnutí požaduje tři zástupce ve vedení Sněmovny, kromě předsedy trvá na nominacích Radka Vondráčka a Jany Mračkové Vildumetzové na místopředsedy. "Máme na ně nárok podle poměrného zastoupení," dodala šéfka klubu a končící ministryně financí.

Shánět podporu u dalších klubů se hnutí ANO nechystá. Havlíček řekl, že se pokusí na plénu Sněmovny vysvětlit důvody, proč by mohl být předsedou dolní komory.

Předsedu a místopředsedy dolní komory bude plénum volit na ustavující schůzi, která dnes začala. Sněmovna by měla mít v nynějším volebním období sedmičlenné předsednictvo, v minulém bylo šestičlenné.

ANO dostalo od koalic nabídku na vedení šesti výborů, a to mandátového a imunitního, ústavně-právního, branného, školského, volebního, jenž má na starostí média, a správního. Schillerová dnes zopakovala, že nejde o dobrou nabídku.

"Není nám nabídnut žádný výbor, kde bychom mohli účinně aplikovat kontrolní činnost vůči vládě. Měli jsme zájem zejména o hospodářský, ale i o rozpočtový, zemědělský, zdravotnický a další," poznamenala. Kandidátkou ANO do čela mandátového a imunitního výboru je bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková.