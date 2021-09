Hnutí SPD podalo správní žalobu proti novým koronavirovým opatřením ve školách

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) podalo správní žalobu na nová koronavirová opatření ve školách. Vadí mu kromě jiného jejich nedostatečné zdůvodnění, navrhuje opatření s okamžitou platností zrušit. Hnutí to dnes sdělilo ČTK. Stěžuje si mimo jiné také na to, že ministerstvo zdravotnictví nebralo ohled na to, že opatřeními jsou dotčeni žáci různého věku, a nařízení tomu nepřizpůsobilo.