Hrad uspořádal další tiskovku. Nic nového neřekl, jen zkritizoval Vystrčila

K prezidentově hospitalizaci Mynář řekl, že byla plánovaná. Ke spekulacím, že byl v době převozu Zeman v bezvědomí, kancléř uvedl, že pokud by tomu tak bylo, měl by na obličeji kyslíkovou masku a byl by napojen na přístroje.

"Informace o zdravotním stavu, léčbě a prognózách jsou pouze v jeho dispozici a dispozici rodinných příslušníků," připomněl Mynář s tím, že Kancelář prezidenta se zodpovídá pouze Zemanovi.

Dodal, že dopis předsedy Senátu Miloše Vystrčila, který byl odeslán do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), považuje za mediální hru. "Tolik pokrytectví jsem v životě nezažil," dodal s tím, že podle něj vše směřuje k tomu, aby byl Zeman zbaven pravomocí.

Podotkl také, že byl přítomen podpisu rozhodnutí o svolání zasedání nové Sněmovny na 8. listopadu, které od Zemana obdržel předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).

V závěru Mynář poděkoval občanům za přání brzkého uzdravení prezidentovi a nemocnici a ošetřujícímu lékaři Miroslavu Zavoralovi za "nejlepší možnou péči".

Předseda Senátu Vystrčil se minulý týden v úterý obrátil na Kancelář prezidenta republiky s dotazem na zdravotní stav prezidenta a prognózu dalšího vývoje s ohledem na jeho způsobilost zastávat úřad hlavy státu. Odpověď ale nedostal, a proto se v pátek s obdobnou žádostí obrátil na ÚVN.

Pro senátory jsou informace o zdravotním stavu podstatné pro případné jednání o přenesení prezidentských pravomocí na další ústavní činitele po dobu Zemanovy indispozice. Tento krok by byl možný jen se souhlasem obou parlamentních komor.