Jurečka: Obrovské množství lidí řeší, jak zvládnou uhradit všechny náklady

"Jsme v situaci, kdy máme sice dobrý pocit a radost z toho, co se podařilo v posledních dvou letech, ale jsme také v situaci, která tady od druhé světové války nebyla," uvedl Jurečka. Velké množství Čechů podle něj řeší, zda dokážou zaplatit energie při dalším zdražení, vyjdou s náklady na bydlení, budou moci zaplatit dětem, až v září nastoupí do školy, všechny související náklady nebo zda pro ně bude mít zaměstnavatel pořád práci.

Kromě resortních cílů jako digitalizace žádostí o dávky nebo důchodová reforma, klimatická změna a sucho, se KDU-ČSL musí podle Jurečky zaměřit také například na schopnost čelit nesnášenlivosti, xenofobii a dezinformacím.

Lidovci jsou od konce loňského roku součástí vlády Spolu a Pirátů se STAN. Právě koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) loňské parlamentní volby vyhrála. Bude-li spolupráce dobrá a prospěšná pro občany, nevyloučil Jurečka, že by mohla pokračovat i před příštími parlamentními volbami.

Jurečka zopakoval, že rozhodnutí o možném společném prezidentském kandidátovi by mělo padnout do září. Podle předsedy KDU-ČSL by měla nová hlava státu ctít demokratické ústavní principy, hájit zájmy země a občanů a mít sílu a energii společnost sjednocovat a dělat aktivní politiku i v zahraničí.

KDU-ČSL má podle Jurečky stále rezervy ve vnitřní komunikaci. Je podle něj nutné více investovat do lidského kapitálu.