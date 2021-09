Klaus: Česká republika se nachází na křižovatce, politici to nevidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bývalý prezident Václav Klaus a jeho institut od nadcházejících sněmovních voleb neočekávají žádnou výraznou změnu. Chtěl by ale, aby přispěly k probuzení veřejnosti, která by si podle něj měla uvědomit důležitost některých témat. Klaus to novinářům řekl při dnešním představení knihy s názvem Volby 2021 - budou o něčem?. Sepsal ji společně se spolupracovníky z Institutu Václava Klause.