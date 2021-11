Konec desetitisícových záloh za plyn? Stát zastropí ceny dodavatelů energií

Do režimu dodavatele poslední instance se dostali bývalí klienti společnosti Bohemia Energy, která ukončila činnost v polovině října, ale i dalších menších dodavatelů. V režimu DPI skončilo na 900.000 odběratelů.

"Na základě intenzivního jednání mezi MPO a ERÚ sdělujeme, že Energetický regulační úřad akceptuje náš návrh a předloží vyhlášku, na základě které dojde k zastropování záloh u dodavatelů poslední instance. Výši nových záloh sdělíme zítra (v úterý), kdy zahájíme zrychlený legislativní proces," uvedl Havlíček.

Havlíček ČTK už dříve sdělil, že půjde o stanovení maximální výše zálohových faktur pro DPI, nikoliv ceny za energie. "Chceme tím pomoci ohroženým rodinám, současně se ale musí najít optimální hranice, neboť cesta není zůstat u DPI, ale přejít ke standardním dodavatelům," uvedl v pátek Havlíček. Standardní dodavatelé podle Havlíčka nabídnou nejen lepší cenu, ale i nižší zálohy na energie, a to o 30 až 60 procent.

Ministr už dříve uvedl, že asi desetina českých domácností ohrožených energetickou chudobou kvůli růstu cen energií bude mít nárok na jednorázové dávky. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) to ale není možné a řešení musí navrhnout ministerstvo průmyslu a obchodu. Premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli tomu Maláčová žádá o svolání schůze vlády.

Na základě intenzivního jednání mezi MPO a ERÚ sdělujeme, že Energetický regulační úřad akceptuje náš návrh a předloží vyhlášku,na základě které dojde k zastropování záloh u dodavatelů poslední instance. Výši nových záloh sdělíme zítra, kdy zahájíme zrychlený legislativní proces. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) November 1, 2021

Například dvaasedmdesátiletá žena ze Svitavska obdržela od DPI innogy dopis s rozpisem záloh za plyn v minulých dnech. ČTK řekla, že innogy požaduje měsíční zálohu 14.110 korun, přičemž první za říjen měla uhradit do neděle 31. října. Donedávna platila společnosti Bohemia Energy zálohu 3000 korun. Její důchod včetně vdovského činí zhruba 18.000 korun. Od ČEZ Prodej, který je jejím DPI pro elektřinu, má dostat rozpis záloh později. Dosud za ni platila Bohemia Energy měsíčně 900 korun, u DPI bude podle ceníku za říjen záloha zhruba o 4000 korun vyšší.

Kolem 900.000 odběratelů energetické skupiny Bohemia Energy, která v polovině října ukončila činnost, si musí hledat nového dodavatele energií. Ukončení činnosti oznámily i další firmy s tisíci odběrateli. Přebírají je pak jiné společnosti, tzv. dodavatelé poslední instance, a řadě lidí kvůli tomu násobně stouply zálohy za energie. Zhruba deset procent domácností, které by kvůli tomu mohly být ohroženy tzv. energetickou chudobou, bude mít nárok na mimořádnou okamžitou pomoc, řekl Havlíček. Týkat by se to podle něj mohlo 400.000 až 500.000 domácností.

Ministerstvo průmyslu a ERÚ doporučují, aby lidé co nejrychleji od dodavatelů poslední instance přešli ke standardnímu dodavateli energií. Podle Havlíčka pak budou mít lepší cenu či mohou lépe řešit individuální problémy, například skrze splátkové kalendáře.