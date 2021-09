Kulhánek očekává, že Expo vygeneruje další příležitosti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Účast České republiky na první světové výstavě Expo v arabském světě jistě vygeneruje další příležitosti pro české firmy, lázeňství či českou vědu. Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek to dnes řekl poté, co si v Dubaji prohlédl český pavilon na výstavě Expo 2020, jež se bude konat od 1. října do 31. března 2022.