Kvůli situaci na Ukrajině zasedne krizový štáb ministerstva zahraničí i Bezpečnostní rada státu

Na českém velvyslanectví v Kyjevě zůstalo 22 pracovníků, na generálním konzulátu ve Lvově je aktuálně 36 lidí, byl posílen o čtyři osoby. Tři konzulární pracovníci se přesunuli ze zastupitelského úřadu v ukrajinském hlavním městě, jedna osoba z ústředí. Serveru iROZHLAS.cz dnes Do řekla, že Česko nemá v plánu ambasádu uzavřít.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí oznámil, že je nezbytné uznat nezávislost "lidových republik" vyhlášených v roce 2014 proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny. Televize vzápětí ukázala, jak šéf Kremlu podepisuje s vůdci Doněcké a Luhanské lidové republiky dekrety, které mají podle pozorovatelů Rusku posloužit jako právní základ pro vyslání vojáků do Donbasu.

České ministerstvo zahraničí rozhodnutí Ruska odsoudilo v prohlášení na svém webu. Uznání oblastí ovládaných povstalci je podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) porušením mezinárodního práva. Rozhodnutí odsoudili i další představitelé české vlády i například opoziční hnutí ANO.

Kvůli situaci na Ukrajině zasedne ve středu Bezpečnostní rada státu

Kvůli situaci na Ukrajině zasedne ve středu Bezpečnostní rada státu (BRS). Obrana na ní předloží návrhy, jak řešit některé problematické otázky v souvislosti s pondělním rozhodnutím Ruska uznat nezávislost samozvaných republik na východě Ukrajiny, řekla po dnešním velitelském shromáždění armády novinářům ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ministryně stále věří tomu, že se krizi na Ukrajině podaří vyřešit diplomaticky. Rusko nemá žádný mandát diktovat suverénním státům, kam mají patřit, řekla.

Bezpečnostní rada státu se napětím na rusko-ukrajinské hranici zabývala už na začátku února a před týdnem. Podle Černochové zasedne opět ve středu. O svých návrzích pro BRS diskutovala ministryně dnes s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou. "Budeme mít nějaké návrhy, kterými se budeme snažit alespoň částečně vyřešit některé věci, které dneska víme, že mohou být problematické z hlediska obranyschopnosti naší země a přípravy na nějaké možné další problémy," uvedla.

Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že je nezbytné uznat nezávislost "lidových republik" vyhlášených v roce 2014 proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny. Televize vzápětí ukázala, jak šéf Kremlu podepisuje s vůdci Doněcké a Luhanské lidové republiky dekrety, které mají podle pozorovatelů Rusku posloužit jako právní základ pro vyslání vojáků do Donbasu.

Podle Černochové Rusko sní o obnově sovětského impéria a požaduje po suverénních státech návrat o 30 až 40 let zpět. "Zlu se nesmí ustupovat, stále doufám, že se z Ruska opět nestane říše zla," uvedla. Rusko podle ní nemá absolutně žádný mandát diktovat suverénním státům, s kým se mají bavit a kam mají patřit. "Věřím, že se krize na východě vyřeší diplomaticky a že vás nebudeme muset vysílat bránit to, co je nám tak blízké, geopoliticky a lidsky," řekla vojákům. Vyjádřila úmysl do poslední chvíle bojovat za mírová řešení.