Lhůta pro registraci uprchlíků z Ukrajiny by se měla prodloužit

Do Česka kvůli ruské invazi přišlo podle posledních informací už více než 100.000 lidí z Ukrajiny. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech, kde se nyní musí příchozí do tří dnů zaregistrovat, se zatím ohlásilo téměř 54.000 lidí. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes před odletem do Londýna na jednání lídrů zemí visegrádské čtyřky s britským premiérem Borisem Johnsonem řekl, že je třeba se připravit na to, že uprchlíků bude kvůli pokračujícím ruským útokům dál přibývat.

Asistenční centra pro registraci vznikla v celém Česku, mají kromě registrace a zdravotních prohlídek lidí zajišťovat také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Zejména pražské středisko v Kongresovém centru na Vyšehradě je přetížené, v pondělí muselo příjem žádostí kvůli obrovskému náporu čekajících dočasně pozastavit. Pro nové žadatele se znovu otevřelo dnes brzy ráno. Dnes kvůli náporu žadatelů muselo zastavit příjem centrum v Příbrami.

Rakušan v pondělí uvedl, že vlaky s uprchlíky by měly Prahu míjet a směřovat do krajských měst. Vyřizování dokladů by měla zajistit tamní asistenční centra. Už nyní podle něj policisté ve vlacích nabízejí lidem z Ukrajiny možnost registrovat se i v jiných krajích. Vláda podle něj bude jednat také o sociálním systému, díky kterému se lidé z Ukrajiny neocitnou bez prostředků.