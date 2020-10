Maláčová nazvala Babiše d*bilem

Ministryně Maláčová dala jasně najevo svůj postoj k osobě premiéra a lídra hnutí ANO Andreje Babiše. V domnění, že je kamera vypnutá, o něm uvedla, že je debil.

"To je bordel, co ten Babiš udělal. A teďkon to všichni musíme slíznout. To je debil, pardon, s prominutím,"uvedla podle reportáže, kterou odvysílala mezi 10. a 11. minutou Česká televize v neděli večer.

Paní ministryně @JMalacova prohlásila v @CzechTV, že pan předseda vlády @AndrejBabis je debil. Přemýšlím, jak pojmenovat ministry, kteří jsou ochotni být ve vládě člověka, o kterém chovají toto přesvědčení. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 18, 2020

Záznam části pořadu 168 hodin se začal bleskovou rychlostí šířit na sociálních sítích. Řadu lidí ale výrok "nepřekvapil".

"Paní ministryně Maláčová prohlásila v České televizi, že pan předseda vlády Andrej Babiš je debil. Přemýšlím, jak pojmenovat ministry, kteří jsou ochotni být ve vládě člověka, o kterém chovají toto přesvědčení," uvedl například poslanec Miroslav Kalousek na twitteru.

Server EuroZprávy.cz požádal o reakci premiéra Babiše, zatím se ale k výroku nevyjádřil. Mezi ním a Maláčovou však panuje dlouhodobé napětí. Premiér ji například před několika měsíci nařknul, že se chová nekolegiálně. Dlouhodobě se také dohadují o některých příspěvcích a platech.