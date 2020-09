Maláčová očekává, že se koalice brzy dohodne na úpravě ošetřovného

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý řekl, že změna ošetřovného není urgentní, není to teď pro vládu téma, musí se sjednotit postup hygieniků a Maláčová by měla o změně nejdřív jednat s vicepremiéry za ANO Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem.

"Na základě debaty si myslím, že se blížíme k nějakému konci... Pan premiér to dosud odmítal (úpravu ošetřovného) a teď řekl, že mám jednat s místopředsedy vlády. Myslím si, že je tam značný posun," uvedla Maláčová. Dodala, že upřednostňuje dohodu v koalici a vládní novelu před poslaneckým návrhem ve Sněmovně.

Přibývá škol, v nichž se kvůli výskytu covidu-19 neučí, nebo jsou zavřené. Hygienici opatření většinou nenařizují, rozhodují ředitelé. Pokud škola není v nařízené karanténě, nemají rodiče na ošetřovné nárok. Ministerstvo školství ve čtvrtek oznámilo, že ředitelům umožní posunout začátek školního roku, aby rodiny mohly dávku získat.

Podle pražských hygieniků byly v hlavním městě ve čtvrtek zavřené čtyři školy, a to kvůli nemoci učitelů. Hygienici rozhodli o uzavření jedné školy. "Pokud učitelé onemocněli před začátkem školního roku, tak nemůžeme ohnout zákon a nařídit opatření proti šíření nákazy," řekla na tiskové konferenci pražská hygienička Zdeňka Jágrová.

Od 14. září budou v Praze roušky povinné ve společných prostorách škol. Vládní zmocněnec pro zdravotnictví Roman Prymula dnes na semináři o telemedicíně řekl, že by do karantény šlo jen nakažené dítě a ne jeho spolužáci, pokud by se roušky nosily ve třídě. Celé třídy a školy by se tak nezavíraly, popsal Prymula. Uvedl, že se opatření dnes schválí. Jágrová řekla, že na něm nakonec ale shoda nebyla.

Ošetřovné se vyplácí zaměstnancům na děti do deseti let po devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ho mohou pobírat na školáky do 16 let až 16 dnů. Dávka činí 60 procent základu výdělku. Ministerstvo navrhlo novelu, podle níž by se podpora při karanténě či zavření tříd a škol poskytovala po celou dobu výuky na dálku na žáky do 13 let. Ošetřovné by za určitých podmínek mohli mít i takzvaní dohodáři. Bylo by také pro lidi, kteří by se po uzavření stacionářů museli postarat o své blízké. Celkové výdaje do konce školního roku ministerstvo spočítalo na 650 milionů korun.

Maláčová premiéra žádala, aby vláda novelu projednala v pondělí 7. září. V programu jednání bod není. "Řešíme to na úrovni vládní koalice od července. Já si myslím, že změny jsou potřeba. Aktuální vývoj z posledních dnů to ukazuje," řekla ministryně. Zatím není jasný termín jednání s ministryní financí Schillerovou a ministrem průmyslu Havlíčkem, jehož resort platil ošetřovné živnostníkům.

Ošetřovné se vyplácí z nemocenského pojištění. Kvůli plošnému uzavření škol se výdaje na dávku letos ve druhém čtvrtletí meziročně zvedly zhruba patnáctkrát. Činily 7,06 miliardy korun. Systém nemocenské se dostal do největšího propadu od začátku svého fungování v roce 1993. Schodek na konci prvního pololetí dosahoval zhruba 13 miliard.