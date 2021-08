Maláčová se neshodla se Schillerovou na rozpočtu svého resortu

Po dvouhodinovém jednání to ministryně řekly novinářům. Ministerstvo práce musí ještě dodat další podklady, o částkách by měla rozhodnout vláda.

Resort práce měl podle původního návrhu rozpočtu příští rok hospodařit s výdaji 741,6 miliardy korun. Proti letošku by to bylo o 27,1 miliardy víc. Na schválené zvýšení přídavků pro víc dětí či odměny pěstounů mu ale chybělo několik miliard korun. Nově by tak měly výdaje zatím činit 746,3 miliardy. Většinu výdajů tvoří takzvané výdaje mandatorní, které ministerstvo musí ze zákona vyplatit. Příjmy se teď upřesňují podle nových odhadů ekonomického vývoje. První rozpočtový návrh počítal s částkou 558 miliard.

"Vyřešili jsme spoustu drobných faktických rozdílů. S tím jsme spokojeni. V tuto chvíli zůstávají dva hlavní rozpory. Ty se oba dva týkají sociálních služeb," řekla Maláčová. Podle ní je shoda na tom, že rozpočet na sociální služby by měl příští rok být stejný jako letos. K dispozici by mělo být 22,3 miliardy korun. Z toho by dotace měly činit 18,9 miliardy a 3,4 miliardy by domovy pro seniory či postižené měly získat ze zvýšeného třetího a čtvrtého příspěvku na péči. "Nicméně stále podle ministerstva práce chybí sociálním službám 1,5 miliardy korun," dodala ministryně práce. Zhruba 1,1 miliardy podle ní představuje výpadek evropských peněz a 400 milionů zohlednění inflace. Druhý rozpor se týká platů. Maláčová navrhuje, aby se všem zaměstnancům v sociálních službách od ledna zvedl výdělek o stejnou částku, a to o 3000 korun. Na to je potřeba 3,1 miliardy.

Schillerová potvrdila, že na všech položkách kromě sociálních služeb shoda je. Podotkla, že letos v srpnu náměstci ministerstev rozpočet nevyjednávali. "Nemám podklady k tomu, jestli skutečně výpadek v evropských projektech je 1,1 miliardy... pak se samozřejmě musíme podívat, jak bylo propočítáno zohlednění inflace. Je to celkem 1,5 miliardy, je to poměrně velká částka. Půjde o to si ji vyjasnit a zdokladovat," uvedla Schillerová. Navrhla, aby o 1,5 miliardě navíc rozhodovala vláda. Chce také, aby vláda rozhodla o případném navýšení platů uceleně a nevyjednávalo se v jednotlivých resortech podle profesí.

Vláda musí návrh státního rozpočtu poslat Sněmovně do konce září. Začátkem října budou parlamentní volby. Podobu státní pokladny tak budou schvalovat až noví poslanci. Dá se předpokládat, že rozpočet ještě výrazně pozmění. Ministerstvo financí počítá pro příští rok s celkovým schodkem 390 miliard korun. Podle ekonomů je deficit příliš vysoký a zadlužování Česka patří k nejrychlejším v EU. Návrh rozpočtu kritizuje i opozice.