Marie Benešová: Demonstranti mi křivdili. Nikdy jsem nebyla...

Moderátor Veselý v úvodu rozhovoru poznamenal, že pořad byl natáčen v den, kdy bylo zastaveno trestní stíhaní s Andrejem Babišem. Chtěl se dozvědět jaký názor má na kauzu ministryně Benešová. „Ministryně to nehodnotí, protože jí to nepřísluší. Je to věcí státního zastupitelství, které to vyhodnotilo. Dokonce dvoufázově, jak jsme si stihli všimnout, takže o tom rozhodoval jednak pan Šaroch a jeho nadřízený to dnes potvrdil,“ řekla v rozhovoru pro xtv.cz.

Veselému odpověď paní ministryně v rozhovoru nestačila a doplnil, že se mu jedná o systémové hledisko. Benešová tvrdí, že státní zástupce udělal to, co mu systém dovoluje. Pečlivě zvažoval, jak postupovat, jelikož se jedná o mediálně sledovanou kauzu. Konstatovala, že tlak na státního zástupce nepochybně byl. „Určitě se ke spisu mockrát vracel, protože takové spisy se nečtou jednou, ty se studují.“

V rozhovoru se dále věnovali otázce, jestli se veřejnost dozví, jak bylo odůvodněno zrušení stíhaní.

Odůvodnění bylo odesláno, a pokud bude premiér Babiš chtít, tak ho může zveřejnit. „Přípravné řízení je neveřejné, nicméně předpokládám, že se usnesení dostane na veřejnost. To se vždycky dostává na veřejnost, v Čechách speciálně,“ vysvětluje ministryně.

Ministryně spravedlnosti se vyjadřovala i k otázce objednání trestního stíhaní. „Sama jsem takovou kauzu zastupovala, takže jsem do ní viděla, no a další kauzy přibývají. Občané informace o takovýchto kauzách posílají e-mailem. Toto je nový fenomén, aby někdo byl stíhán, aby politicky nepřekážel. Dříve jsem se setkávala s tlakem na to, aby někdo stíhán nebyl,“ řekla pro xtv.cz.

Ministryně se svěřila, že to nemá lehké, protože s ní zápasí veřejnost. „Já budu dělat pořád to samé a budu s tím zápasit. Ale zatím tady zápasí veřejnost se mnou, a když se jim nelíbí moje počínání, tak se svolávají demonstrace. Všechno co udělám je podezřelé.“ Dotkly se jí transparenty „Rudá Marie,“ protože jí demonstranti křivdili a křivdí. „Jestli jsem něco nebyla, tak jsem nebyla rudá, ani naše rodina,“ dodala Benešová.

Odškodnění za křivé obvinění se podle Benešové pohybuje v miliónech korun.