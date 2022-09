Milion chvilek přivezl před soud s Babišem vězeňskou kancelář

Spolek vyzval k volbě demokratického prezidentského kandidáta. Babiš chce své rozhodnutí ohledně kandidatury na hlavu státu oznámit koncem října.

"Ctíme rozhodnutí soudu a ctíme presumpci neviny, ale touto nadsázkou chceme ukázat potenciální budoucnost. Budoucnost, když by na Hradě seděl Andrej Babiš, který právě teď sedí u soudu," řekla Strašáková.

Takzvaná vězeňská kancelář prezidenta Babiše, kterou mu členové spolku připravili, má podobu pojízdné klece. Uvnitř je kavalec, stolek s židlí a toaleta. Interiér zdobí Babišovy fotografie s popiskem "prezident republiky" a fotografie některých členů jeho vlády. Na zdi je rovněž pověšena skříňka, která je pootevřená a je v ní vidět chléb značky Penam. Firma Penam je z holdingu Agrofert z Babišových svěřenských fondů.

Před budovou soudu ve Spálené ulici odhalili členové spolku pojízdnou klec kolem 08:30. Poté předvedli scénku, která ukazovala úřadování Babiše z "vězeňské kanceláře". Herce, který měl na obličeji masku s podobiznou bývalého premiéra, přivedla do klece ostraha. Herec ztvárňující Babiše z klece prohlásil, že svou práci zvládne i z cely, nebo si jako prezident udělí milost. Zhruba po dvou hodinách organizátoři happening ukončili, soud s předsedou opozičního hnutí ANO nadále trvá.

Pojízdná "prezidentská kancelář" bude podle Strašákové v následujících dnech k vidění v dalších českých městech. První zastávka bude před zámkem v Lánech, poté se zastaví mimo jiné před sídlem firmy Agrofert. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v minulých dnech k happeningu uvedl, že nátlakové skupiny nemají před soudy co dělat, protože takové akce mohou ovlivnit soudní řízení. Podobně se vyjádřil i dnes. "Dnešní 'demonstrace' před soudem vypovídá málo o Andreji Babišovi, avšak mnohé o jejích organizátorech. I politik má právo na nerušené soudní řízení. Vážení soudci, suďte prosím podle zákonné, nikoli 'lidové' či internetové spravedlnosti," uvedl ministr na svém twitteru.

Spolek vyzval k tomu, aby lidé v následujících prezidentských volbách volili demokratického kandidáta. "Je třeba v prezidentských volbách volit takové demokratické kandidáty, kteří mají šanci postoupit do kola druhého. A v druhém kole jít volit a volit toho demokrata, který se do druhého kola dostane," řekla Strašáková. Konkrétního kandidáta ale spolek podporovat nebude, doplnila. K prezidentským volbám připravil spolek rovněž webovou stránku naHradne.cz, kde podle své mluvčí mimo jiné uvádí, proč by právě Babiš neměl být prezidentem.

Demonstrace proti současné vládě Spolu a Pirátů se STAN Milion chvilek podle Strašákové zatím neplánuje. Nyní Česko nemá premiéra, který "unáší náš stát, je ve střetu zájmů a obžalovaný", řekla. S vládou nyní podle mluvčí spolek komunikuje. Spolek jí podle Strašákové doporučuje mluvit ke všem občanům země, komunikovat srozumitelněji a pracovat na obnově důvěry, k čemuž podle mluvčí může dopomoci třeba personální obměna ve vládě.

Pražský městský soud dnes začal projednávat kauzu dotačního podvodu při stavbě kongresového areálu Čapí hnízdo. Obžalobě čelí Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Oba vinu odmítají. Podle státního zástupce způsobili škodu 50 milionů korun. Babiš proces označuje za politický a tvrdí, že skutečným důvodem stíhání je snaha odstranit ho z politiky. Už dříve sdělil, že kauza podle něj ovlivnila velké množství voleb a nyní bude pokračovat opět krátce před volbami.