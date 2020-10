Na jihu Čech vzniká koalice pěti subjektů, hejtmanem by mohl být exministr Kuba

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a Jihočeši 2012 podepsali dnes v jižních Čechách memorandum o spolupráci. Chtějí vytvořit středopravou čtyřkoalici bez hnutí ANO. Hejtmanem by se měl stát lídr ODS Martin Kuba, prvním náměstkem lídr lidovců František Talíř. Koalice by měla 29 mandátů v 55členném zastupitelstvu. Kuba řekl, že koaliční smlouvu by mohli politici podepsat příští týden.