Co bude s platy politiků? Maláčová asi neuspěje, ve hře jsou jiné varianty

Maláčové návrh by se ale Pikalovi nelíbil. Zato člen hospodářského výboru sněmovny Patrik Nacher (ANO) by řešení viděl spíše v tom, že budou platy politiků navázány na hrubý domácí produkt (HDP). O možných inovacích v oblasti odměňování politiků diskutovali oba poslanci v pořadu Události, komentáře na ČT24.

Podle Pirátů by ministři, poslanci či senátoři měli pobírat stejný plat jako letos, s čímž slovy premiéra Andreje Babiše souhlasí i ANO. V případě podpory KSČM by měl návrh šanci projít.

Pikal se také nechal slyšet, že Piráti přišli se systematickým řešením už v roce 2018, kdy se diskutovalo o skokovém zvýšení platů politiků. "Chtěli jsme platy politiků navázat jak na soukromý, tak na veřejný sektor,“ vysvětlil s poznámkou, že nyní vycházejí pouze z ukazatele veřejného sektoru.

"Když se přidá pracovníkům ve státních službách, když se jedná o lékaře nebo učitele, vede to ke zvýšení platů politiků. Není to přitom navázáno na to, jak se daří v soukromé sféře, to je podle mě problém,“ podotkl pirátský poslanec.

"V současné chvíli vlastně reagujeme na to, že paní ministryně Maláčová přišla s tím, že by to navázala na minimální mzdu. Podle nás jde o naprosto absurdní konstrukci, protože minimální mzdu určuje vláda. Znamená to, že by vláda mohla nakládat přímo s platy všech politiků, což není vhodná konstrukce,“ dodal s tím, že požadavek Pirátské strany nijak nesouvisí s blížícími se volbami.

Jako důvod tohoto stanoviska konstatoval zkušenost, že by v případě zavedení takové praxe jakákoliv debata týkající se změny minimální mzdy šla ruku v ruce s diskuzí o změně platů politiků, čímž by se celý proces velmi zkomplikoval.

Měli by platy politiků vycházet z HDP?

"Jak říkal onehdá Zdeněk Pohlreich. Když kuchaři nevědí, tak tam hodí sýr. Já mám pocit, že u politiků, když nevědí, a je to zejména před volbami, hodí tam zmrazení platů,“ vyjádřil se k načasování návrhu člen hospodářského výboru sněmovny a koaliční poslanec Patrik Nacher (za ANO).

"Já jsem přišel asi před třemi měsíci s návrhem, aby platy politiků byly navázány na hrubý domácí produkt (HDP)… to znamená, roste-li HDP, porostou platy, pokud HDP klesne, což se teď očividně meziročně stane, klesnou – nikoliv zmrazí – i platy politiků,“ vysvětlil s tím, že by pak v takovém případě nezávisel osud platů na politicích.

I tak se ale Nacher nechal slyšet, že pirátský návrh míní podporovat. "Proto nerozumím tomu, proč s tím Piráti přišli teď, protože já jsem se domlouval i s předsedou klubu Jakubem Michálkem, že to předložíme spolu. To znamená, že to bude navázáno na nějakou veličinu, kterou ten politik může ovlivnit tím, jaké zákony schvaluje, ale ne přímo,“ konstatoval.

S Nacherovým návrhem souhlasí Pikalovými slovy i Pirátská strana. "Ale je třeba si říct, kolik času zbývá do konce roku. Pokud to chceme zmrazit na příští rok, tak toho času není dostatek, čili já jsem samozřejmě pro komplexní řešení. Je otázka, jestli se stihne připravit do konce roku, pokud ne, tak potom máme celý následující rok na to, abychom to stihli,“ vyjádřil se k tomu místopředseda Sněmovny.

"Jestli zmrazení platů bereme jako mezifázi k tomu, navázat to pevně na nějakou veličinu, aby politici každý rok se nepřeháněli s těmito náměty a návrhy, tak proč ne, ale je to mezifáze,“ uzavřel člen hospodářského výboru.