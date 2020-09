Nouzový stav není v nejbližších dnech na stole, řekl Hamáček. Vojtěch ho navrhovat nebude

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nebude na pondělním jednání vlády navrhovat kvůli šíření nákazy nemoci covid-19 v Česku vyhlášení nouzového stavu. Předpokládá však, že kabinet bude o možnosti diskutovat a zvažovat, jaká pozitiva či negativa může jeho vyhlášení přinést. Řekl to dnes v České televizi. Podle ministra bude situace jasnější po počtech nakažených v nejbližších všedních dnech.

Vojtěch uvedl, že i na základě dřívějšího rozhodnutí pražského městského soudu nemůže ministerstvo zdravotnictví rozhodovat o některých hlubších opatřeních proti šíření nákazy koronaviru. Nyní však podle něj počet nakažených neeskaluje, a je možné vyčkat na výsledky v dalších dnech. "Vláda může zasednout prakticky okamžitě," prohlásil.

Ministr serveru Seznam Zprávy řekl, že by mohl být vyhlášen nouzový stav, když reprodukční číslo překročí 2. Reprodukční číslo udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný. Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula dnes v televizi Prima uvedl, že reprodukční číslo se nyní blíží 1,8.

"Já průběžně dostávám informace o matematických modelech. Ten aktuální ukazuje, že zatím se držíme kolem 1,6, což není příjemné, ale není to ten nejhorší scénář. Takže určitě jeden z prvních výstupů (Ústředního krizového štábu) bude jasné sdělení, co za jakého čísla nebo jakým směrem bychom potom směřovali," řekl Hamáček.

Ministr řekl, že nouzový stav je vyhlašován, když situace už není zvladatelná standardními prostředky. "To není v nejbližších dnech na stole. Ty predikce jsou složité, ale sami odborníci říkají, že zdravotnický systém zvládne hospitalizované, kteří souvisejí s počtem nakažených až do 120.000, což rozhodně není otázka září, to je spíš v predikcích v říjnu," řekl Hamáček. Základ podle něj je v žádném momentě nepřehltit zdravotnický systém. "My budeme dělat všechno pro to, abychom zdravotnický systém nezahltili," uvedl vicepremiér.

O případném vyhlášení dalších opatření bude jednat Ústřední krizový štáb. "Tam si jasně řekneme, jaké jsou scénáře. Pak bude tisková konference, a pokud bychom nějaká opatření přijímali, tak to včas sdělíme tak, aby se na to všichni mohli nachystat," řekl Hamáček. Zavedení dalších opatření by podle něj vláda oznámila s dostatečným předstihem.

Prymula v televizi Prima uvedl, že je třeba uvažovat i o vyhlášení nouzového stavu, který by kabinetu umožnil zavádění závažnějších celoplošných opatření, k nimiž nemá pravomoc ministerstvo zdravotnictví.

Předseda opoziční ODS Petr Fiala na Primě uvedl, že nouzový stav na místě není.