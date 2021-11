Nová Sněmovna stále není stále kompletní, ustavila ale mandátový a imunitní výbor

V přestávce zasedne mandátový a imunitní výbor, aby zvolil předsedu a ověřil mandáty všech poslanců zvolených v říjnových volbách. V čele výboru by měla stanout poslankyně ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, která vedla v minulém volebním období petiční výbor. Až po přestávce plénum volbu předsedy výboru potvrdí.

Potom, co vyslechne zprávu o ověření poslaneckých mandátů, Sněmovna přistoupí k nejsledovanějším bodům ustavující schůze, a to k tajné volbě předsedy dolní komory a následně místopředsedů. Ani absence čtyř poslanců koaliční většiny by neměla ohrozit předpokládané zvolení předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové do čela dolní komory. Ke zvolení bude nutných pravděpodobně nejméně 99 poslaneckých hlasů, koaliční strany jich aktuálně mají 104.

Hnutí ANO, které míří do opozice, nominovalo jako protikandidáta Pekarové Adamové končícího vicepremiéra Karla Havlíčka. Podle právního rozboru ale za současného stavu do volby jít nemůže kvůli neslučitelnosti funkcí. Zda bude Havlíček do klání připuštěn, zřejmě rozhodne Sněmovna hlasováním.