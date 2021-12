Od Fialovy vlády očekáváme lepší komunikaci, ochranu před drahotou a svobodu podnikání, žádají šéfové oborů i experti

Je připraven vládu Petra Fialy podporovat, pokud se bude chovat moudře a hodlá zastupovat všechny vrstvy obyvatel bez ohledu na jejich sociální poměry. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly je primární, aby kabinet ochránil lidi před drahotou, která se na ně valí ze všech stran. „Zdražilo úplně všechno, potraviny, služby, energie, ale mzdy máme už přes třicet let od revoluce jako jedni z nejnižších. Přitom paradoxně z přijatých zemí do Evropské unie v roce 2004 se nám daří nejlépe. Doufám, že nová vláda konečně vyrovná platový rozdíl, jaký je mezi námi a Rakouskem či Německem, což je určitá ochrana před drahotou. Od roku 1989 marně čekáme, až někdo tento úkol v dorovnání mezd splní,“ míní Středula, který nabízí určitý návod na progres platových podmínek. „Určitě by pomohlo, aby se zákonodárci zřekli navyšování platů,“ přeji si.

Zrušme o svátcích nařízenou otvírací dobu a razítka

Za klíčovou zase prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, který je zároveň viceprezidentem Hospodářské komory, považuje reformu pracovního trhu. „Bylo by zapotřebí, aby vláda zapracovala na uvolnění trhu práce. Existují výroby, které nemají dostatečný počet zaměstnanců, a tak nemohou v dostatečné míře produkovat. Ekonomika tím trpí. Nutná je rovněž digitalizace trhu, stále totiž žijeme v zaostalé době papíru a razítek jako například v případě, kdy zaměstnavatel posílá lidi na home office.“ Ekonom také zdůrazňuje, aby jmenovaná exekutiva snížila o dva procentní body náklady na sociální pojištění. „Máme totiž jedno z nejdražších v Evropě,“ zaráží Tomáše Prouzu.

Předseda výboru Podnikatelských odborů Radomil Bábek si slibuje od nového týmu ve Strakově akademii lepší komunikaci. „Už nyní je zřejmé, že pan premiér Petr Fiala je kultivovaný, vzdělaný člověk na rozdíl od Andreje Babiše, který měl buranské vystupování a chování.“ Zástupce soukromého sektoru ovšem upozorňuje, že ani reprezentativní chování ministerského předsedy automaticky nezaručí, že úřady budou s podnikateli a živnostníky jednat jako s rovnocennými partnery. „Napjatě čekáme, jaké budou nové zákony, vyhlášky i jednání kompetentních představitelů. Hlavně si ale přejeme, aby Fialova vláda neomezovala svobodu podnikání, jako tak činila administrativa Andreje Babiše,“ tvrdí Bábek. S jeho názorem naprosto souzní Tomáš Prouza. „V rámci svobody podnikání by kabinet měl zrušit perverzní nařízení ohledně otvírací doby obchodů, tedy že si v určitých svátečních dnech nemůžeme vůbec nakoupit. Rovněž očekávám, že bude podporovat větší dostupnost českých potravin na trhu,“ konstatuje Prouza.

Aby nebyl ochromen chod ekonomiky i dalších odvětví navrhuje předseda představenstva městské nemocnice a bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, aby jeho kolega Vlastimil Válek zavedl povinné očkování. „Podle mého názoru jsme už vyčerpali všechny možnosti, jak lidi k vakcinaci přesvědčit a stále nám tady zůstává velké procento lidí, kteří injekci odmítají. Očkování je jedinou možností, jak covidu-19 vzdorovat a bojovat s ním. Pokud bych řídil resort, povinnou vakcinaci bych podporoval.“ Rozhodně by tak neučinil ze dne na den. „Vše by se muselo řádně připravit. Možná k tomuto kroku pan profesor Válek jednou dospěje.“

Němeček paradoxně tvrdí, že koronavirová pandemie zlepšila financování zdravotnictví. „Během pandemie do něj přiteklo velké množství financí, ale přerozdělování částek není racionálně přerozdělované. Je nutné, aby toku peněz byl dán jasný řád a vše bylo transparentní.“ Expert na zdravotnictví by byl rád, aby vláda díky koronaviru neignorovala další péči týkající se závažných onemocnění jako je například rakovina tlustého střeva. „Bohužel covid-19, byť je závažnou infekcí, vše zastiňuje a způsobuje horší dostupnost ohledně jiných diagnóz. Přehlížení dalších chorob může mít fatální následky,“ varuje Svatopluk Němeček.

Kabinet napíná restauratéry ohledně silvestra

Zástupce gastronomů z Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) Luboš Kastner věří, že pravicová vláda už kvůli covidu-19 nebude zavírat restaurace a provozovny. „Když současní vládní politici byli v opozici, tak se předháněli prostřednictvím různých profesorů, jak znají recept na covid. Nyní bych uvítal, aby nynější kabinet nastartoval ekonomiku. Rádi bychom ve vládě viděli partnera, který umí rychle jednat.“

Člen představenstva a Garant projektu Moje restaurace upozorňuje, že na samém začátku má k novému složení Strakovy akademie výhrady. „Rychlé rozhodování si představuji jinak, dnes je 20. prosince a nová vláda o tom, jak bude v gastronomii vypadat silvestr a Nový rok rozhodne až 29. prosince. To je pozdě, musíme si uvědomit, že stále netušíme, kolik zásob máme objednat a kolik brigádníků na posílení personálu zajistit,“ říká Luboš Kastner rozpačitě na adresu jmenovaného kabinetu, který tak gastronomii napíná.

V seznamu úkolů by tým kolem Petra Fialy neměl zapomínat ani na cestovní ruch, jak avizuje Tomáš Prouza. „Všichni v tomto oboru čekáme na zákon o cestovním ruchu. Je nutné například vědět, kdo za peníze v cestovním ruchu zodpovídá a jak se nimi bude nakládat. S tím také souvisí, kolik prostředků na propagaci České republiky, která by měla přilákat zahraniční turisty, bude uvolněno. Nemusím zdůrazňovat, že po dvou letech pandemie je cestovní ruch u nás téměř zdevastovaný,“ má jasno prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Předseda výboru Podnikatelských odborů Radomil Bábek zase žádá, aby kabinet nepodléhal diktátu Evropské unie v kontextu s klimatem. „Některé požadavky z Bruselu ohledně klimatických změn doslova ruinují podnikatele a znemožňují jim kvůli stanoveným překážkám téměř jejich byznys. Rovněž doufám, že zruší emisní povolenky a uzná, že jádro není jediným zdrojem energie a nebude například ignorovat uhlí,“ nastiňuje Bábek.

Energetika, která se díky zvýšeným nákladům stává jedním z hlavních témat, poutá i Prouzu. „Skutečně by se neměl klást důraz jen na dostavbu jaderných elektráren. Kvůli zvyšujícím se energetickým nákladům, které mnohé občany přivádějí do extrémní chudoby, by vláda měla nabízet výhodné programy pro domácnosti jako jsou tepelná čerpadla či solární střechy. Vůbec by do průmyslu mělo proudit více peněz, ale musejí se řádně umět zužitkovat, respektive investovat.“

Populismus by způsobil ztrátu přízně odborářů

Šéf odborů Josef Středula rovněž varuje před populismem. „Pokud by se nyní na politické scéně objevila, ztratila by u nás odborářů důvěru. Budu rád, když kabinet bude spojovat a ne rozdělovat. Hodně proto sázím na sociální dialog.“ Středula odmítá nové členy kádrovat, zda jsou moudří. „Moudré rozhodnutí může být i takové, které u veřejnosti nesklidí velkou popularitu. Pak mnozí sklouznou k populismu, který ale k ničemu nevede.“

Zástupce gastronomů z Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) Luboš Kastner nabádá novou vládu, aby projevila i určitý druh empatie. „Už dva roky lidé v našem oboru potí krev. Podnikatelé musejí živit zaměstnance a ti zase zaopatřují své rodiny. My nepotřebujeme od vlády žádné kompenzace či dotace, pokud nám restaurace už nebude zavírat či jinak omezovat,“ avizuje.

Kastner pevně doufá, že pětikoalice skutečně nebude kvůli covidu-19 uzavírat podniky. „Předpokládám, že nová exekutiva, která po zemi vyvěšovala bilboardy, že nebude Česko zavírat, dodrží svůj předvolební slib a nešlo jen o marketingový tah. Měla by si uvědomit, že i díky této rétorice jí mnoho voličů vhodilo hlas a podpořilo ji. Pokud by nemluvila pravdu, jednalo by se o velké zklamání a ztrátu důvěry už snad u všech politiků,“ netají se pro EuroZprávy.cz otevřeným názorem restauratér Luboš Kastner.