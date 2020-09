Odkládání voleb a menší poskytování informací? Dělají ze mě diktátora, stěžuje si Hamáček

Nový krizový zákon z pera Hamáčka by ve stavu nebezpečí umožnil například opakovaný odklad voleb, což je stav, o němž se spekuluje už vzhledem k nadcházejícím krajským volbám. Není to však jediný sporný bod novely.

Podle znění návrhu nového zákona by se také omezilo poskytování informací ve stavu nebezpečí. Nemusely by se například zveřejňovat informace, které by mohly ohrozit činnost krizových orgánů. I to řadě odpůrců vadí.

"Jsem obviňován z diktátorských tendencí, ale ten důvod je jednoduchý. Když chceme odložit volby, tak musí být nouzový stav a obě komory musí souhlasit se zákonem, který je odkládá, nicméně jde to udělat jen jednou," prozradil Českému rozhlasu.

"My jsme ale chtěli řešit všechny teoretické situace. Teď si představte, že dojde k situaci, kdy je třeba tyto volby odložit, my je odložíme o pět měsíců, a až se bude blížit ten pátý měsíc, tak zjistíme, že epidemie je třikrát horší. Nám ale nezbyde nic jiného, než ty volby udělat," dodal.

Hamáček je pod tlakem také kvůli nepodařené zásilce roušek pro seniory. Státní ústav pro kontrolu léčiv zkritizoval Českou poštu za to, že je rozeslala v nesterilním balením, čímž je znehodnocuje.

Ministr vnitra za to pohrozil, že na SÚKL podá žalobu. Ačkoliv šlo o nevídanou výhrůžku, nyní se k ní odmítá vyjadřovat. "K tomu bych se teď nevyjadřoval z jednoho prostého důvodu. S ministrem zdravotnictví jsme se dohodli, že ta situace bude rychle vyřešena. Poprosil bych o shovívavost," uvedl.