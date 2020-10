ODS hodlá jednat o koalici v Olomouckém kraji, o podporu SPD nestojí

ODS bude ve středu jednat se zástupci Pirátů a STAN, kteří ji hned po volbách nabídli koaliční spolupráci spolu se Spojenci - Koalicí pro Olomoucký kraj a dnes občanské demokraty opět oslovili.

S ODS, která v krajských volbách v Olomouckém kraji skončila čtvrtá, chtějí vytvořit koalici Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj a uskupení Piráti a STAN. Měli by společně v 55členném zastupitelstvu 32 křesel. Obešli by tím vítězné hnutí ANO. Případná menšinová koalice s ANO by měla 25 hlasů a závisela by na podpoře dalších politických subjektů v zastupitelstvu, spekulovalo se o SPD.

"My jsme opravdu nikdy neuvažovali o spolupráci s SPD, a to v jakékoliv podobě. To znamená, že my vylučujeme spolupráci s SPD a od regionální rady jsme dostali mandát pokračovat dál v těchto jednáních s partnery, kteří nás osloví," uvedl Zácha.

"Pro nás je jasná priorita se při jednáních bavit o tom, aby kraj byl veden řádně a odpovědně. Musíme se samozřejmě také potkat na programových prioritách," dodal.

Lídr Pirátů a STAN Josef Suchánek dnes ČTK řekl, že jednání s ODS je naplánováno na středu. K jednacímu stolu usednou zástupci ODS a Pirátů a STAN, tedy zatím bez Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj. "Je to jejich (ODS) volba. Chtějí si to kolečko ještě udělat zvlášť. Počkáme, s čím přijdou," podotkl Suchánek.

Kontaktovat ODS chce ještě dnes lídr Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Vyzveme je k dalšímu kolu jednání. Opatrně to (výsledek jednání regionální rady ODS) čtu jako malý pozitivní signál," řekl dnes ČTK Jurečka. ČTK zjišťuje vyjádření lídra ANO a hejtmana Ladislava Oklešťka.

Krajské volby v Olomouckém kraji o víkendu vyhrálo ANO, získalo 18 mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila koalice Pirátů a STAN se 13 mandáty. Třetí Koalice pro Olomoucký kraj bude mít 12 zastupitelů. Čtvrtá ODS má sedm mandátů. Na pátém místě je SPD s pěti zastupiteli.

V předchozích čtyřech letech v Olomouckém kraji vládlo vítězné hnutí ANO společně s ČSSD a ODS. Sociální demokracie se ale letos do krajského zastupitelstva nedostala.