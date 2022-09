Opozice chce upravit letošní rozpočet, navrhuje přesuny za 48 miliard korun

Nejvyšší částku chce přesouvat místopředseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř z opozičního hnutí SPD. Chce odebrat 30 miliard z odvodů do rozpočtu EU a přesunout je do vládní rozpočtové rezervy. Jejich pozměňovací návrhy jsou k dispozici na webu Sněmovny. Další návrhy na přesuny peněz mohou ještě poslanci předkládat.

Novelu rozpočtu, která navyšuje jeho schválený schodek z 280 na 330 miliard, má ve druhém čtení projednávat Sněmovna ve čtvrtek. Poslanci budou mít příležitost své návrhy přednést a přihlásit se k nim. Rozhodnou o nich až ve třetím čtení při schvalování novely.

Příjmy novelizovaného rozpočtu činí 1,678 bilionu korun a výdaje 2,008 bilionu korun. Výdaje vzrostly o 115,1 miliardy Kč, zatímco příjmy v důsledku vývoje aktuální ekonomické situace a loňské ziskovosti firem očekává ministerstvo financí o 65,1 miliardy Kč vyšší. Vláda navrhla změny v rozpočtu hlavně kvůli situaci vyplývající z ruské agrese vůči Ukrajině i kvůli vysokému růstu cen, hlavně energií.

Poslanec Hrnčíř (SPD) chce odebrat polovinu peněz do odvodu rozpočtu EU, tedy 30 miliard korun, a převést je do vládní rozpočtové rezervy. Argumentuje tím, že na většinu domácností dolehla vysoká inflace a skokové zdražení energií, a proto je nutné nechat peníze v tuzemsku na snížení dopadu růstu cen. Jeho stranický kolega Vladimír Zlínský chce odebrat pět miliard korun z odvodů do rozpočtu EU a přesunout je chce také do vládní rozpočtové rezervy.

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se svým stranickým kolegou Janem Richterem navrhuje přesunout 2,5 miliardy korun do rozpočtu Národní sportovní agentury na rozvoj a podporu sportu. Odebrat je chtějí z vládní rozpočtové rezervy. Návrh zdůvodňují hlavně tím, že náklady na provoz sportovních klubů stouply v důsledku energetické krize v průměru meziročně o více než 130 procent.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová se svým stranickým kolegou Karlem Turečkem navrhuje odebrat z vládní rozpočtové rezervy miliardu korun a přidat ji ministerstvu zemědělství na vodní hospodářství. Vládou navržené zvýšení rozpočtu podle nich nepokryje ani již schválené víceleté dotační akce. Chtějí přidat peníze například na výkupy pozemků pro plánované vodní nádrže nebo na investice do vodárenské infrastruktury. Poslanci ANO Tureček, David Pražák a Josef Kott navrhli přesun deseti milionů korun z vládní rozpočtové rezervy na podporu vydávání odborných časopisů pro včelaře, myslivce a rybáře. Bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) chce dvěma návrhy přidat 400 milionů korun na kulturu.

Poslanec SPD Karel Sládeček a jeho stranický kolega Hrnčíř chtějí přesunout uvnitř rozpočtu ministerstva školství čtyři miliardy korun. Odebrat je chtějí z peněz na inkluzi a přidat je chtějí naopak speciálnímu školství.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) chce z vládní rozpočtové rezervy přesunout 300 milionů korun ministerstvu pro místní rozvoj na podporu rekonstrukce školských zařízení v malých obcích. Spolu s předsedkyní klubu ANO Schilerovou navrhuje Dostálová převést rovněž 300 milionů korun z vládní rezervy ministerstvu pro místní rozvoj na podporu bydlení. Jana Mračková Vildumetzová (ANO) a její straničtí kolegové Jiří Mašek a Drahoslav Ryba chtějí v rozpočtu ministerstva vnitra přidat celkem 855 milionů korun na platy. Z toho například 600 milionů má jít na platy policistů a 110 milionů na platy hasičů. Další peníze mají směřovat na platy občanských zaměstnanců. Předkladatelé uvádějí, že i přes zvýšení platů o 700 korun platy příslušníků a dalších zaměstnanců reálně klesají. Stejní poslanci chtějí přidat přidat ještě 100 milionů dobrovolným hasičům.

Poslanec SPD Zdeněk Kettner chce přesunout 120 milionů korun z vládní rezervy ministerstvu školství na platy nepedagogických pracovníků. Poslanec Kettner navrhuje rovněž převést miliardu korun do resortu školství do položky ostatní neinvestiční výdaje. Z nich se hradí hlavně nákup pomůcek, ale i prvních 14 dní náhrad v případě nemocenské. "V lednu a únoru 2022 byly tyto náhrady velmi vysoké kvůli karanténám a izolacím řady zaměstnanců," uvedl poslanec.

Sněmovní rozpočtový výbor podpořil v minulých dnech pouze přesun 60 milionů korun na mládežnické spolky. Výbor projednával i Kettnerovy návrhy, ale nepřijal je.