Opoziční ANO a SPD asi podpoří návrh omezení pomoci uprchlíkům

Obě hnutí podle nich také k vládnímu zákonu předloží pozměňovací návrhy.

Zákon zvaný lex Ukrajina II, který má nově upravit stávající opatření na pomoc válečným uprchlíům, mají poslanci projednat na příští řádné schůzi. Ta začne v úterý odpoledne. Úpravy zákona lex Ukrajina by měli poslanci schvalovat hned v první den schůze, a to zrychleně ve vyhlášeném stavu legislativní nouze.

Hnutí ANO bude mít podle Vondráčka k normě pozměňovací návrhy. "Ale obecně si myslím, že hnutí ANO je otevřené to podpořit. My nechceme politikařit," uvedl. Podobný názor podle Hrnčíře sdílí i SPD, které podle něj má k vládnímu návrhu rovněž připomínky. Za zásadní podle něj SPD považuje to, aby Češi nebyli v sociálním systému znevýhodněni proti Ukrajincům. Podmínky pro čerpání sociálních dávek by se podle něj měli srovnat tak, aby třeba jedni neměli přístup k dávkám přes aplikaci v telefonu, a druzí nikoli. Ukrajinští uprchlíci mohou přes aplikaci v telefonu žádat o humanitární dávku 5000 korun.

Předloha zákona o pomoci Ukrajincům mimo jiné předpokládá, že běženci s bezplatným ubytováním, stravou a základními hygienickými prostředky už pětitisícovou humanitární dávku nebudou pobírat. Od druhého měsíce bude tako podpora navíc svázána s trvalým pobýváním v Česko, což má zabránit takzvané dávkové turistice. Zdravotní pojištění bude stát hradit uprchlíkům vyjma dětí a seniorů nejvýše tři měsíce ve snaze motivovat je k zaměstnání.

Předloha také zpřísňuje některá pravidla dočasné ochrany, výslovně z ní vyjme obyvatele Evropské unie. Úřady budou moci posuzovat žádost o ochranu až dva měsíce, naopak běženci budou muset hlásit změnu pobytu do tří pracovních dnů. Návrh počítá také s tím, že Česko i po skončení nouzového stavu nebude vydávat víza a povolení k pobytu Rusům a Bělorusům.