Otevření hranic a cestování do celého světa podle Vojtěcha zatím nehrozí

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) si neumí představit, že by se náhle uvolnilo cestování do celého světa. Vzhledem k situaci v jiných zemích by podle něj hrozilo opětovné zavlečení nákazy koronavirem do ČR a je třeba chránit veřejné zdraví.