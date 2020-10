Pád Prymuly. Hamáček uvítal Babišovo rozhodnutí, je to podle něj jediné řešení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) uvítal rozhodnutí premiér Andreje Babiše (ANO), který požádal ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) o rezignaci. V případě, že by tak Prymula neučinil, odvolá ho předseda vlády sám. Podle Hamáčka to bylo jediné možné a správné řešení. Uvedl to na twitteru.