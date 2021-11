Piráti rozhodnou o ratifikaci koaliční smlouvy do příštího pondělí

Koaliční dohodu pěti stran dnes dopoledne podepsali lídři uskupení. Smlouvu podpořila v závěru minulého týdne širší vedení Starostů, občanských demokratů, TOP 09 i lidovců. Pirátské předsednictvo pověřilo šéfa strany Ivana Bartoše, aby před hlasováním o ratifikaci dokument dnes podepsal. "Doufám, že dopadne úspěšně a budeme mít od všech stran schvalovací procesy dokončeny," řekl dnes k ratifikaci Pirátů kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS).

Bartoš v neděli uvedl, že vedení Pirátů chce dát členům co nejvíce informací. "Aby mohlo dojít k opravdu informovanému a demokratickému rozhodnutí," řekl v tiskové zprávě. Celostátní fórum si může vyžádat kvůli závažnosti rozhodnutí více času na prostudování materiálů či rozpravu. Místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal minulý týden ČTK řekl, že by to trvalo zhruba dva týdny.

Fórum hlasuje vždy přes víkend od pátku 10:00 do pondělí 22:00. Členové budou mít pravděpodobně možnost koaliční smlouvu schválit, odmítnout, nebo projednat v řádném jednání. Pokud bude návrh předložen jako zásadní, bude schválení vyžadovat kvalifikovanou většinu hlasů. Procedurální návrhy mohou Piráti předkládat do středy.