Poslanci budou znovu projednávat pandemický zákon od dnešního odpoledne

Politici nevylučují dlouhou debatu. Předchozí schvalování vládní předlohy trvalo kvůli obstrukcím poslanců SPD více než 35 hodin.

Pandemická novela by měla být prvním bodem řádné schůze, která začíná odpoledne. Ještě před tím by měl složit mandát poslanec STAN Jan Farský, a to kvůli několikaměsíční stáži ve Spojených státech.

Očekává se, že rozsáhlá bude už diskuse v úvodním bloku, v němž poslanci navrhují změny programu schůze. Je pravděpodobné, že Sněmovna si dnes odhlasuje možnost nočního jednání.