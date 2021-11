Poslanci už předložili více než desítku návrhů zákonů

Jako sněmovní tisk s číslem jedna obdrželi poslanci návrh poslanců ANO v čele s bývalým předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem na vydání zákona o lobbingu. Další dvě novely zákonů předložilo Sněmovně zastupitelstvo Pardubického kraje a tři návrhy dorazily ze Senátu.

Závěrečné schvalování pravidel lobbingu Sněmovna nedokončila letos na konci července. Cílem návrhu zákona je podle jeho zastánců učinit lobbování více průhledné. Zákon má zavést systém zveřejňování styků lobbovaných a lobbistů, který má občanům usnadnit zjišťování potřebných informací. Návrh však v diskusi zpochybňovali zástupci SPD a tehdy opoziční ODS. Marek Benda (ODS) v červenci na plénu mimo jiné řekl, že přijetí navrhovaných pravidel ničemu nepomůže. Předseda klubu SPD Radim Fiala označil návrh za nedostatečný, když podle něho nezahrnuje úředníky a politiky, kteří mají na starosti různé dotační programy.

Poslanci SPD předložili kromě jiného tři daňové návrhy. První z nich má zvýšit daňové slevy poplatníků, druhý zvyšuje daňové zvýhodnění na vyživované děti a třetí má zdanit dividendy vyplácené do zahraniční mateřským společnostem. Předložili také novelu ústavy, která má umožnit zavedení přímé volby starostů a hejtmanů i jejich odvolatelnost.

Hnutí SPD opět předložilo v upravené podobě návrh, který zpřísňuje podmínky pro výplatu dávek v hmotné nouzi, jehož schvalování před volbami znemožnily rozsáhlé kritické projevy pirátských poslanců. Návrh není zcela totožný, ale je do něj zapracovaný tehdejší komplexní pozměňovací návrh. SPD také opět navrhuje zvýšit příspěvky na péči podle zákona o sociálních službách.

Pardubický kraj předložil poslancům dva návrhy, které jeho zastupitelstvo schválilo již v září. Chce odložit účinnost nového stavebního zákona o jeden rok. V novele zákona o rozpočtovém určení daní navrhují do výčtu sdílených daní, z nichž kraje dostávají peníze, zařadit i silniční daň a spotřební daň z pohonných hmot.

Ze Senátu přišla například novela zákona o státních svátcích, která má označit 26. červen jako nový významný den, a to Den odchodu okupačních vojsk jako připomínku odchodu sovětské armády z tehdejšího Československa v roce 1991. Také nově označuje 27. květen, kdy byl v roce 1942 v Praze spáchán atentát na nacistického pohlavára Reinharda Heydricha, za Den národního vzdoru. Další senátní předlohou je novela trestního zákoníku. Tato předloha má mimo jiné zaručit beztrestnost obránci, který by reagoval ze strachu, zmatku nebo jiného omluvitelného pohnutí mysli, který by byl způsoben útočníkem. Třetí senátní předlohou je změna volebního zákona, která má umožnit korespondenční volbu.

Všechny předlohy dostane k vyjádření vláda. Bez ohledu na její stanovisko se pak jimi budou moci poslanci zabývat na schůzích. Vláda už do Sněmovny poslala desítku návrhů.