Pražští Piráti nebudou o vedení metropole jednat jen se Spolu a STAN

Novinářům to dnes řekli zástupci Pirátů a Prahy Sobě. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) dnes uvedla, že s Prahou Sobě nebude jednat do doby, než skončí jednání s Piráty a STAN, kterým o víkendu dala nabídku na rozložení sil v městské radě.

Piráti a Praha Sobě minulý týden uzavřeli memorandum o vytvoření Aliance pro stabilitu, která dále bude při vyjednávání postupovat společně. Podle lídra Pirátů a primátora Zdeňka Hřiba proto nabídka adresovaná pouze Pirátům nedává smysl. "Jakékoliv nabídky učiněné pouze jedné části aliance pro nás nyní nejsou relevantní," řekl.

Zástupci Spolu a Pirátů se měli podle dohody uzavřené před týdnem sejít v úterý a projednat výsledky jednání týmů, které probíraly konkrétní programové otázky. Mezitím nicméně vznikla Aliance pro stabilitu, kterou Piráti a Praha Sobě uzavřeli ve čtvrtek.

Odůvodnili ji tím, že dosavadní jednání nepřineslo výsledky. Piráti od začátku prosazují, aby Praha Sobě byla spolu s nimi, Spolu a STAN součástí širší koalice, Spolu naopak prosazuje vedení magistrátu čistě na půdorysu vládní koalice a účast Prahy Sobě odmítá. Hřib dnes uvedl, že už domluvený termín jednání může zůstat zachován, ale nabízí možnost účasti celé Aliance pro stabilitu.

Následně upřesnil, že úterní schůzka se zástupci Spolu se zřejmě bude konat v každém případě, ale pokud se nezúčastní Praha Sobě, budou se na ní řešit pouze programové otázky, a nikoliv možná koaliční spolupráce na původně zvažovaném půdorysu. "Vyhodnotíme programový průnik mezi Spolu a Piráty. Nepovedeme tam nicméně povolební vyjednávání," řekl. Dodal, že následně bude chtít Aliance pro stabilitu vyvolat další jednání se Spolu a STAN, kde už chtějí zástupci Pirátů a Prahy Sobě společně jednat o ustanovení širší koalice.

Koalice Spolu nabídla v sobotu Pirátům a STAN uzavření koaliční smlouvy, podle které by sama měla v jedenáctičlenné městské radě šest mandátů včetně funkce primátora, kterým by se stal Bohuslav Svoboda (ODS). Tři křesla by připadla Pirátům a dva hnutí STAN. Zástupci STAN už nabídku k jednání o této podobě koalice přijali.

Koalice Spolu po letošních komunálních volbách v Praze získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je hnutí SPD se třemi mandáty.