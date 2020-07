Česko čeká předsednictví EU. Babiš má jasnou představu, diplomat je jiného názoru

"Německo musí být při prosazování priorit opatrné, protože řadě států i politiků německá dominance vadí,“ řekl bývalý český velvyslanec v Německu Rudolf Jindrák v interview pro Český rozhlas Plus s poznámkou, že by Němci neměli prosazovat pouze své zájmy, ale zajímat se o Evropskou unii jako celek.

Diplomat a současný ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky dále také konstatoval, že kvůli přijetí Lisabonské smlouvy je předsednictví Unii velmi obtížné, jelikož je v důsledku jejího přijetí zastíněné. Za zmínku stojí, že Česko předsedalo v době jejího přijímání, přičemž bylo po Irsku poslední zemí, která jí ratifikovalo. Velkou roli v tom tehdy sehrál bývalý prezident ČR Václav Klaus.

Podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO), kterého v případě opětovného zvolení v příštích volbách čeká v roce 2022 předsednictví EU, se jedná pouze o "drahou žvanírnu s chlebíčky". Jindrák proto jeho slova mírní a konstatuje, že se úředníci se vším všudy ujímají řízení sektorových rad. "Oni je řídí, připravují podklady a určují základní spin diskuze,“ nastínil.

"V kuloárech u chlebíčků se kolikrát proberou věci, které při formálním jednání neproberete." Rudolf Jindrák

Diplomat zároveň také konstatoval, že Češi mají díky svému předsednictví jedinečnou příležitost ukázat svým zahraničním partnerům své schopnosti. "Pamatuji si, že v roce 2009 padla vláda během předsednictví, tak v Süddeutsche Zeitung vyšel titulek ‚Špatní politici, dobří úředníci‘. Úředníci včetně úřednické vlády byli pochváleni za to, že to od půlky dotáhli do konce," vzpomínal na rok 2009, kdy bylo Česko ve vládní i ekonomické krizi.

Babiš by podle Jindráka měl také usilovat o vzájemnou diplomacii, jelikož v Evropské unii platí potřeba hledání kompromisu. "Můžete neustále protestovat, ale nemůžete desetkrát říci ne. Musíte aspoň jednou říct ano, nebo aspoň možná," nastínil jak to v evropské diplomacii chodí.

„Na druhou stranu je třeba se umět ozvat a ne to tam těm dvěma velkým státům odkývat. Ale to už se dnes také neděje, že co si domluvila Francie s Německem, tak bylo hotové,“ dodal.

Dřívější diplomat se navíc zná i s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, která je dle jeho slov velmi trpělivá a tvrdá vyjednavačka, a které díky svému několikaměsíčnímu působení v socialistickém Československu rozumí naší zemi. Za zmínku stojí, že sama navíc také vyrůstala v NDR. Bohužel z toho česká politika nedokázala vytěžit.

"Merkelová je v aktivní politice už od roku 1990, kdy byla v první Kohlově vládě. Byť si netroufám kritizovat všechny české premiéry, tak jsem se zařekl, že budu některé ty historky zapomínat,“ řekl bývalý český velvyslanec v Německu s poznámkou, že k Čechům mají blízko i bavorští politici vzhledem k silným vazbám Sudetských Němců, na kterých ale tuzemští politici taktéž příliš nepracovali.