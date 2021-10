PŘEHLED: Volby do Poslanecké sněmovny začaly. Vše, co potřebujete vědět

Kdy se bude volit?

Hlasování v letošních volbách do Sněmovny začalo už dnes, zatím se ale týká pouze lidí v karanténě či izolaci kvůli koronaviru, kteří využijí možnost hlasovat z auta. Zajet musí na některé z 82 stanovišť, ke kterému podle místa bydliště patří. Pro ostatní se budou volby konat v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 08:00 do 14:00 hodin.

Kdo může volit?

Právo volit má občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let a je podle zákona způsobilý. Občané, kteří budou v době voleb mimo své trvalé bydliště, si mohou předem od příslušného obecního úřadu, kde jsou vedeni ve stálém seznamu voličů, vyžádat voličský průkaz. S ním pak mohou hlasovat v kterémkoliv okrsku.

Jak se volí?

Hlasovací lístky obdrží volič nejpozději tři dny před volbami. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost pasem nebo občanským průkazem. Pokud volí na voličský průkaz, odevzdá ho komisi. Poté dostane prázdnou obálku a komise mu případně může vyměnit chybějící či poškozené hlasovací lístky.

Pokud se občan nemůže dostavit do volební místnosti například ze zdravotních důvodů, může požádat obecní úřad a okrskovou volební komisi, aby za ním přišli s urnou domů nebo například do nemocnice. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Mimo území ČR nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Jak se lístky upravují?

Volič musí jít do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků a tam vložit do obálky jediný lístek - kandidátní listinu vybrané strany. Na něm může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř jmen vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy nemají vliv. Obálku pak volič vhodí do volební schránky.

Jak funguje volební průkaz?

Lidé dnes mají poslední příležitost, aby si na obecní úřad zašli pro voličský průkaz, pokud budou chtít vybírat poslance mimo svou domovskou obec. Čas na to mají do 16:00.

Na rozdíl od písemné žádosti, kterou museli doručit na úřad do minulého pátku, budou potřebovat jen doklad totožnosti. Průkazy budou moci využít zejména ti, kdo nebudou v době voleb ve své domovské obci.

Jak volit v zahraničí?

Lidé s českým občanstvím, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí, mohou hlasovat na zastupitelských úřadech. Musí se ale předtím nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Pokud budou chtít volit mimo místo svého zahraničního bydliště, musí mít navíc voličský průkaz. O ten požádají zastupitelství, pod nějž náleží.

Pokud chce v cizině hlasovat český občan, který vyjel pouze na krátkodobou návštěvu, stačí mu voličský průkaz. Voliči v zahraničí budou letos vybírat z kandidátů pro Ústecký kraj.

Jaký je způsob voleb?

Do sněmovny se volí pomocí poměrného sytému. ČR je rozdělena na 14 volebních obvodů, které kopírují krajské zřízení a celkově se přiděluje 200 mandátů. Při rozdělování mandátů stranám se používá přepočet pomocí klasické d'Hondtovy metody, která lehce zvýhodňuje úspěšnější strany. Podle letošní novely volebního zákona platí nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty, který opět zvýhodňuje úspěšnější strany, ale méně než dosud.

Novela také upravila hranice pro vstup koalic do Sněmovny. Volebním koalicím bude stačit méně hlasů než v minulosti: u dvoučlenné koalice osm procent hlasů a vícečetných 11 procent hlasů. Pětiprocentní práh pro jednotlivé strany a hnutí zůstal, stejně jako 14 krajů.

Jak fungují kandidátní listiny?

Strana nebo hnutí může podat kandidátní listinu v libovolném počtu ze 14 volebních obvodů (krajů). Maximální počty kandidátů pro jednotlivé kraje jsou dány přílohou zákona, nejvíce kandidátů, 36, mohou strany navrhovat v Praze a Moravskoslezském kraji, nejméně, 14, v kraji Karlovarském. Strana tak může ve všech krajích navrhnout maximálně 343 kandidátů. Do letošních voleb se přihlásilo 22 volebních uskupení, z nichž deset má maximální počet kandidátů; celkem kandiduje 5256 osob. Volebních uskupení je o devět méně než při minulých volbách v roce 2017. Na rozdíl od nich se letos do voleb přihlásily dvě koalice. Některé strany a hnutí se rozhodly pro společnou kandidátku jedné volební strany.

Jak fungují preferenční hlasy?

V rámci jednotlivých politických subjektů se mandáty přidělují podle pořadí, jak jsou kandidáti uvedeni na hlasovacím lístku. Volič však může dát nejvýše čtyřem kandidátům takzvaný preferenční hlas. Jestliže některý z kandidátů získá alespoň pět procent preferenčních hlasů z celkového počtu hlasů pro tuto politickou stranu v rámci volebního kraje, připadne mandát přednostně jemu.

Kolik si strany vydělají?

Politické subjekty, které se chtějí zúčastnit voleb, musejí zaplatit příspěvky na volební náklady ve výši 19.000 korun za každý kraj, kandidují-li ve všech krajích celkem 266.000 korun. Pokud strany získají alespoň 1,5 procenta z celkového počtu hlasů, obdrží za jeden hlas 100 korun.

Vedle jednorázové částky za voličské hlasy mohou dostat úspěšné strany i další peníze od státu - příspěvek na provoz strany a příspěvek za mandáty poslanců. Roční příspěvek na provoz strany je šest milionů korun pro stranu, která získala ve volbách tři procenta hlasů. Za každou další desetinu procenta hlasů obdrží 200.000 korun. Získá-li více než pět procent, příspěvek se již dále nezvyšuje - maximum je tedy deset milionů korun. Příspěvek na mandát poslance činí ročně 900.000 korun.