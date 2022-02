Prezident Zeman se ve čtvrtek v Lánech sejde s premiérem Fialou

Dá se očekávat, že politici v Lánech proberou aktuální politickou situaci. Mluvit by tak mohli třeba o zvládání koronavirové epidemie, probrat by mohli i otázky schvalování rozpočtu.

Vláda by měla rozpočet schvalovat příští týden, řekl dnes Fiala. Do konce března by mělo skončit aktuální rozpočtové provizorium. Tématem by mohlo být i schvalování pandemického zákona.

Zeman se chce s Fialou setkávat pravidelně jednou měsíčně, domluvili se na tom při svém posledním osobním setkání během novoročního oběda. Prezident takto v minulosti pravidelně jednal na zámku v Lánech i s bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO).