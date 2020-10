Prymula byl v restauraci, když měla mít zavřeno. Odstupte, zní z opozice

Podle informací deníku Blesk byl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve středu ve večerních hodinách v luxusní restauraci Rio's na pražském Vyšehradě, kde mělo být přitom podle vládou stanovených nařízení zavřeno. Na schůzce byl přítomen také předseda poslaneckého klubu vládního hnutí Jaroslav Faltýnek.

Prymula do podniku dorazil před desátou večer a opustil jej až kolem půl dvanácté. Deník upozornil také na to, že při cestě do vládní limuzíny ministr porušil další nařízení týkající se nošení roušek. Z řad opozice proto již hned ráno zaznívají výzvy k rezignaci.

"Pane ministře, omluvte se a okamžitě odstupte! Okamžitě, prosím! To je jediný způsob, jak ještě můžete přesvědčit veřejnost, že svá opatření myslíte vážně a že je lidé mají dodržovat," napsal na twitteru bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

"Pamatujete na prasata v Orwellově Farmě zvířat? Přesně tak to je u nás. Všichni jsou si rovni, někdo rovnější. Tihle papaláši nemohou vést dobře náš stát v krizi. Nemají na to ne jen manažersky, ale hlavně morálně.

Důvěra je základ. Bez ní se vládnout nedá. Rezignujte," připojil se k výzvě předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ČTK napsal, že pokud jsou informace pravdivé, jedná se o naprostý výsměch a pohrdání občany. "A také zdravotníky a dobrovolníky, kteří pracují a pomáhají v nemocnicích. Není možné, aby pan ministr Prymula i Faltýnek porušovali svévolně opatření platná pro ostatních deset milionů obyvatel. Navíc opatření, s kterými kvůli pandemii přišel právě sám pan Prymula a všem ostatním by za porušení hrozila pokuta," uvedl.

Kabinet podle něj podobnými "manýry" ztratí i poslední zbytky důvěry lidí. "A nelze se tomu divit. Absurdní byla i situace na podzim, kdy pan Babiš odmítl jít do karantény, i když seděl v jedné místnosti s covid-pozitivní osobou. Vláda má jít lidem příkladem, ale bohužel dělá přesně pravý opak," dodal Bartoš. Lidé jsou podle něj rozumnější než Babiš a jeho spolupracovníci a snaží se dodržovat opatření i o vzájemnou ohleduplnost.

"Denně umírají lidé. Zdravotníci se na pokraji vyčerpání starají o nemocné. Tisíce domácností řeší, z čeho budou vůbec žít. A v takové situaci ministr zdravotnictví poruší všechna myslitelná pravidla. Pane Prymulo, rezignujte," uvedla na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

První místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková uvedla, že informace Blesku vyžadují okamžité vysvětlení. "Ukázka papalášství a arogance moci v přímém přenosu. Ministr zdravotnictví vysvětluje občanům, jak mají být doma, a pak jde v noci do restaurace," kritizuje.

"Tady doslova platí, že kážou vodu a pijí víno," napsal ČTK předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Šéf SPD Tomio Okamura míní, že Prymula by měl okamžitě rezignovat, protože mu lidé už nemohou věřit. "V době, kdy miliony lidí dodržují opatření vyhlášení panem ministrem a mají kvůli opatřením velké finanční a sociální problémy, je to od pana ministra, který má vyhlašovaná opatření svou osobou garantovat, naprostá sprosťárna a neuvěřitelná arogance moci," napsal Okamura ČTK.

Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že je jen na Prymulovi, jaké závěry pro sebe vyvodí. "Každý svého štěstí strůjcem, jak říká král v klasické české pohádce. Kdyby král nedodržoval vlastní nařízení, tak by brzo dokraloval," uvedl Filip.

Epidemiolog Prymula se stal ministrem zdravotnictví v září, kdy v čele resortu nahradil Adama Vojtěcha, kterému dříve dělal náměstka. Stanul poté v čele boje s koronavirovou epidemií, která v Česku nadále nabírá na obrátkách. Za čtvrtek přibylo 14 151 nakažených, což je jen o několik stovek méně než ve středu.