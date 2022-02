Putinův rozkaz pro jaderné síly je agresivní rétorikou, řekl Lipavský

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina uvést do stavu pohotovosti ruské jaderné síly je agresivní rétorikou, jde o velmi nebezpečné chování. Na dnešní tiskové konferenci po zasedání resortního krizového štábu to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Nejsou informace o tom, že by hrozilo České republice bezprostřední nebezpečí.