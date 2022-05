Schillerová čeká dlouhé debaty ve Sněmovně o zrušení EET

Schůzi vyvolali koaliční poslanci. Návrh programu zahrnuje většinou předlohy, u nichž hrozí nebo už započaly obstrukce opozičních ANO či SPD. Opět nejsou vyloučena ani noční jednání dolní komory.

Největší problém má ANO podle Schillerové s kontroverzním snížením plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví od poloviny roku tak, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně. Tuto předlohu hodlá obstruovat i SPD. EET by podle Schillerové měla být zachována alespoň na dobrovolné bázi.

Předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček zmínil, že neexistuje racionální důvod pro probírání zavedení možnosti korespondenční volby poslanců a prezidenta pro Čechy ze zahraničí a novelu o střetu zájmů na mimořádné schůzi.

Schillerová řekla, že je možné, že vystoupí hodně poslanců ANO s dlouhými projevy, vždy pak půjde o tematickou diskusi. "Zda bude, či nebude noční jednání, nezáleží na nás. My pro to určitě hlasovat nebudeme. Pokud bude, navrhne si to vládní koalice a bude si to muset prohlasovat, protože my pro to ruku nezvedneme," uvedla.

Po schůzi vyvolané vládním táborem se poslanci mimořádně sejdou z podnětu opozičního hnutí ANO ke čtveřici návrhů na plošnou pomoc obyvatelům v souvislosti se zdražením plynu, elektřiny a pohonných hmot. Jde zejména o jejich osvobození od daně z přidané hodnoty. Některé z předloh už prosazovala někdejší vláda Andreje Babiše (ANO) a poslanci se k nim mimořádně sešli v prosinci. Nová koalice ale neumožnila schválení programu této schůze a kabinet Petra Fialy (ODS) pak předlohy ze Sněmovny stáhl.

Poslanci ANO podali předlohy znovu a přidali k nim i osvobození benzinu a nafty od daně z přidané hodnoty. Je pravděpodobné, že dolní komora i tentokrát návrh programu schůze k těmto plošným podporám neschválí. Navzdory tomu se otevře prostor pro debatu omezenou na řečníky s přednostním právem.