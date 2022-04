Senát by měl podle zástupců ODS a TOP 09 vyzvat Zemana k abdikaci

"Všem nám jde o stejnou věc, " uvedla Jelínková k postoji ODS. Lidovci podle ní ale nechtějí v době války na Ukrajině "vyhlašovat válku" s prezidentem, volí proto "mírnější cestu". S odkazem na to, že Zemanův mandát skončí za necelý rok, Jelínková řekla, že ani pro něj by nebylo dobré, aby odcházel s takovou stopou. Zeman podle lidovců zklamává důvěru občanů v justici a demotivuje občany, aby dodržovali zákony. "Je smutné, že se toho dočkáváme od nejvyššího ústavního činitele," uvedla Jelínková na tiskové konferenci.

Senátoři STAN se podle svého předsedy Petra Holečka k formulaci konečného znění usnesení připojí. Stejně tak učiní senátoři klubu ProRegion, který sdružuje senátory hnutí ANO a ČSSD. "Většina našich senátorů bude ať jedno, či druhé usnesení podporovat, protože ta milost byla udělena špatně. Prezident podkopal právní systém republiky," uvedl předseda klubu Jaroslav Větrovský.

Zemanovou milostí pro Baláka "došlo ke zpochybnění základních principů právního státu", citovala z návrhu usnesení Němcová. "Senát Parlamentu České republiky proto vyzývá prezidenta České republiky Miloše Zemana k abdikaci," dodala Němcová.

Zeman podle senátora TOP 09 Tomáše Třetiny znevažuje ústavu, dělá z ní cár papíru. "Proto je třeba na situaci velmi silně reagovat," dodal.

Někteří senátoři kvůli Balákovu omilostnění zvažovali ústavní žalobu na Zemana. Němcová argumentovala zejména vyjádřením předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, podle něhož poslední Zemanova milost znamenala útok na základy právního státu, právní jistoty a zpochybnila nezávislost justice.

Balák byl 24. března pravomocně odsouzen ke třem letům vězení za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře. Podle Zemana nebyla zřejmě pro Balákovo odsouzení rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje. Milost pro Baláka neodpovídá podmínkám, které si prezident dříve stanovil pro její udělení. Zeman už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Prezidentovo odůvodnění milosti pro Baláka bylo podle Unie státních zástupců nepřijatelné.

Prezidentská milost se nelíbí řadě politiků. "Tento typ prezidentské milosti zpochybňuje její místo v našem právním systému. Omilostnit blízkého spolupracovníka odsouzeného za ekonomický delikt je ukázkou protekcionismu a selektivního přístupu. Zarážející je i rychlost, s jakou byla milost udělena," reagoval na twitteru předseda STAN Vít Rakušan.

"Udělením milosti ing. Balákovi a zvláště zdůvodněním tohoto rozhodnutí prezidentem dostala spravedlnost těžce na frak. Další v řadě čekatelů je Babiš. Proto se v klidu fotí se zajíčky. Spojenectví lumpů a mafie," napsala senátorka za ODS Miroslava Němcová.

"To odůvodnění hradu je neskutečná hovadina. Když někdo kradl, je jedno, zda byl z hradu, obory nebo podhradí. Jen si říkám, zda Balákova milost patřila pouze Balákovi, nebo tím Miloš omilostnil také sebe a kluky kolem," napsal lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

"Z dnešní milosti pana prezidenta nemám vůbec dobrý pocit. Za mě je to velmi nešťastné rozhodnutí a jsem přesvědčený, že se nebude líbit ani lidem. Prezident má sice na takové rozhodnutí právo, ale nevrhá to dobrý dojem na prezidentský úřad a podrývá to i důvěru ve spravedlnost," uvedl expremiér Andrej Babiš (ANO)

"Pokud si někdo myslel, že se Zeman změnil, když odsoudil Putina, tak se hluboce mýlil. Je to pořád stejný Miloš Zeman, ohýbající pravidla tak, aby z toho měl největší prospěch on a jeho okolí. O dobro našeho státu mu nikdy nešlo. Je to ostuda a hanba České republiky," napsal lidovecký poslanec Jan Bartošek.