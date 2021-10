Senát by se mohl dotázat na zdraví prezidenta Zemana, naznačil Vystrčil

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) k tomu řekl, že podle jeho informací je Zeman způsobilý vést povolební vyjednávání. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček odmítl Vystrčilovy výroky komentovat.

"Byl bych velmi nerad, kdybychom se ho (prezidenta) nakonec museli oficiálně dotazovat. V okamžiku, kdy by se ukázalo, že pořád nevíme, jak to je a bylo by to celé zahalené nějakou mlhou, tak jedna z variant, která je ve hře, je, že máme možnost se takto oficiálně dotázat. On nemusí odpovědět. Ale znovu říkám, že věřím, že to nebude potřeba, že se normálně ty informace dozvíme," uvedl Vystrčil.

"Výroky páně Vystrčilovy v rámci zachování sebeúcty ponechám bez komentáře," sdělil ČTK Ovčáček.

Zeman v září strávil osm nocí v Ústřední vojenské nemocnici. Pražský hrad zprvu důvody hospitalizace nekomentoval, později označil prezidentův pobyt v nemocnici za rekondiční. Mluvčí Hradu sdělil, že lékaři prezidenta v prvních dnech podrobili několika vyšetřením, že nenalezli život ohrožující problémy a že zjistili, že trpí mírným vyčerpáním a dehydratací. Proto dostával infuze. Bezprostředně po propuštění pokračoval Zeman ve svém pracovním programu v Lánech.

"Náš právní řád neukládá, aby ustavní činitelé museli informovat o svém zdravotním stavu. Já za sebe říkám - a je to v souladu s usnesením komise pro Ústavu Senátu České republiky, že by bylo dobré, aby předtím, než (prezident) začne dělat taková zásadní rozhodnutí, která nás čekají, informoval o svém zdravotním stavu - buď prostřednictvím konzilia, nebo souboru lékařů, kteří řeknou, jak to vypadá," prohlásil Vystrčil.

"Pan prezident nemusí. Když to neudělá, tak to neudělá. Ale je důležité, aby k veřejnosti ta informace došla. Bude za nějakou dobu někoho pověřovat sestavením vlády, bude rozhodovat o tom, kdo bude a nebude premiérem, a tak dále. To jsou věci tak zásadní, že bych považoval za férové, správné a odpovídající duchu Ústavy a nějakým pravidlům, která jsou standardem, že budeme o tom, jaký je zdravotní stav prezidenta Zemana, informováni," pokračoval.

Konstatoval, že je evidentní, že Zeman bývá hospitalizován a má zdravotní problémy. Připomněl také, že o zdravotním stavu Václava Havla veřejnost informace dostávala.

"Já informován jsem, protože jsem v telefonickém kontaktu s panem kancléřem. Mám tyto informace z pozice své funkce. Pan prezident Zeman není úplně zdravý, to víme. Na druhou stranu si myslím, že se těší na povolební vyjednávání a že si je patřičně užije. A myslím si, že je způsobilý k tomu, aby je vedl," reagoval šéf Sněmovny Vondráček. Řekl, že má pochopení pro to, že si prezident tyto informace hlídá. "Je to vnitřní osobnostní sféra každého člověka," poznamenal.

Prezident se dlouhodobě léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohama začal letos používat invalidní vozík.