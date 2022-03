Senát zřejmě schválí snazší postupy udělování pobytu uprchlíkům z Ukrajiny

Zákon je podle vlády nutný kvůli masivní migrační vlně z Ukrajiny, kterou kvůli ruským útokům musely podle odhadů opustit už tři miliony lidí. Do Česka podle posledních informací uprchlo přes 200.000 lidí. Podle ministerstva vnitra už není možné využívat pro dočasnou ochranu uprchlíků nynější postupy a je třeba zavést zvláštní proces legalizace pobytu těchto osob na českém území a zajistit jejich základní životní potřeby. Pobytové oprávnění je podmínkou pro jejich další začlenění do systému dávek, na pracovní trh nebo do vzdělávání.

Dočasnou ochranu bude podle předlohy udělovat ministerstvo vnitra nebo policie státním příslušníkům Ukrajiny a lidem, kteří měli před ruskou invazí na Ukrajině trvalý pobyt a jejichž vycestování do země původu není možné. Nárok nebudou mít podle návrhu lidé s přechodným pobytem na Ukrajině. Úředníci nebo policisté budou moci stanovit místo, kde mohou uprchlíci žádost o dočasnou ochranu podat, vízum s platností na jeden rok získají prakticky obratem.

Návrh zákona, který bude horní komora schvalovat ve čtvrtek, také zajistí ukrajinským běžencům zdravotní péči vstupem do systému veřejného zdravotního pojištění. Pojistné za ně bude hradit stát, pokud nebudou mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Pojednává rovněž o zdravotním pojištění dětí, které se uprchlíkům z Ukrajiny v Česku narodí.

Čtyři pětiny dospělých uprchlíků z Ukrajiny podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) tvoří ženy, zhruba 55 až 60 procent ze všech příchozích jsou děti. Celkově by mohlo do České republiky zamířit podle nynějších odhadů až 450.000 běženců. Česko do dneška podle údajů ministerstva vnitra vydalo lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu přes 161.000 speciálních víz. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se zaregistrovalo 90.000 uprchlíků.