Síkela čeká pokrok v jednání EU, krizový energetický balíček by mohl být už v listopadu

— Autor: ČTK

Země Evropské unie by dnes mohly pokročit v debatě o nových krizových energetických opatřeních, aby je stihly schválit do konce listopadu. Před dnešním jednáním s unijními kolegy to řekl český ministr průmyslu Jozef Síkela, podle něhož musí EU připravit nouzové nástroje bez ohledu na současný pokles cen plynu. Evropská komise (EK) by podle něj zároveň co nejdříve měla přijít s chybějícími podrobnostmi týkajícími se stropu na cenu plynu, po němž volá velká část zemí.