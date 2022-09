Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo ANO s 29 procenty hlasů před ODS se 16 procenty

— Autor: ČTK

Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO s 29 procenty hlasů před ODS se 16 procenty a SPD se 14 procenty. Piráti by dostali 11,5 procenta, ČSSD pět procent. Další strany by pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny nepřekročily, a to včetně nyní sněmovních uskupení STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. Vyplývá to z volebního modelu, který dnes ČTK poskytla agentura Median. Průzkum ukázal, že roste ochota lidí zúčastnit se voleb.