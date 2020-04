Soud rozhodl správně. Vláda se vzdálila sněmovní kontrole, říká ústavní právník

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Je správné, když pražské městský soud řekl, že některá opatření sice mohou být zavedena, ale ne jedním ministerstvem bez kontroly Sněmovny. České televizi to řekl ústavní právník Marek Antoš. Vláda podle něj omezila řadu základních práv bez toho, že by postupovala podle krizového zákona. Domnívá se, že by verdikt soudu mohl vést k možnosti zpětně žádat o úhradu škody.