STAN chce podle Rakušana v komunálních volbách uspět ve všech krajských městech

— Autor: ČTK

STAN chce v komunálních volbách uspět ve všech krajských městech. Za úspěch bude považovat, když se kandidáti dostanou do zastupitelstev více než sedmi krajských měst. V Praze, kde prošlo hnutí od června změnami v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr, věří v zisk nad osm procent. Novinářům to dnes řekl ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan poté, co odevzdal svůj hlas v Kolíně.