Ti hráblo? Trapáku. Topolánek se tvrdě pustil do Babiše kvůli koronaviru

„Pane prezidente, zkuste řešit virus českým způsobem. Nosit jednoduchou látkovou masku snižuje šíření viru o 80%! Česká republika zavedla pro své občany POVINNOST nosit roušku na veřejnosti,“ vzkázal Trumpovi do Spojených států Babiš. Svůj tweet zakončil zvoláním „Bůh žehnej Americe!“

Svoje slova doplnil videem natočeným pod heslem Masks4All (česky Roušky pro všechny). Autoři v něm vysvětlují důvody, proč je dobré si obličej zakrýt.

Jeho slova vyvolala bouřlivou odezvu nejen na sociálních sítích. Řada politiků Babiše tvrdě kritizuje. Například předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že si český premiér dělá z lidí srandu. „Před dvěma týdny tvrdil veřejně, že roušky jsou zbytečné, že neochrání, pak se podivoval nad tím, že tady někdo šije roušky, a teď tohle? Pane premiére, na tom, čím se chlubíte, nemáte nejmenší zásluhu," napsal na twitteru šéf lidovců.

Pirátský poslanec Tomáš Martínek pak Babišovi připomněl, že to byl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který už 16. března, tedy při dny před nařízením vlády, propagoval nošení roušek.

Velmi ostře se proti Babišově výzvě ohradil i někdejší český premiér Mirek Topolánek. „Ti hráblo?“ nebere si servítky bývalý politik. Tím ale neskončil. Tvrdě odsoudil také jednání ministrů zdravotnictví a vnitra Adama Vojtěcha (za ANO) a Jana Hamáčka (ČSSD).

Ti se v sobotu večer veřejně na twitteru pohádali, kdo sehnal kolik respirátorů. „My to chápeme. Prostě ti v sobotu večer ruply nervy a muselo to ven. To ten, co psal přes twitter Trumpovi ve 3 ráno (tamního času), to je teprv trapák,“ vzkázal Hamáčkovi Topolánek.