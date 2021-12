Úpravu náhrad vláda dle Havlíčka schvalovat nemusí. Výzvy jsou na nových ministrech

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dokončuje jejich detaily, zveřejnit by je mělo tento týden. Vypsání výzev bude ale na novém kabinetu. Havlíček to dnes řekl novinářům na tiskové konferenci po jednání vlády.

Kabinet v demisi před dvěma týdny schválil obnovení mimo jiné programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Nedlouho na to, ale ministři přistoupili k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Vláda například zakázala konání vánočních trhů, restauracím a barům nařídila zavírací dobu od 22:00 do 04:59. Podnikatelé označili schválené kompenzace za nedostatečné.

Původně měli mít na dotace nárok podnikatelé, kterým v rozhodném období klesl obrat alespoň o 30 procent. V případě programu COVID 2021 měli mít možnost získat příspěvek 300 korun na zaměstnance a den omezení. Z programu COVID Nepokryté náklady jim měl stát poskytnout dotaci na 40 procent nepokrytých nákladů.

Havlíček minulý týden uvedl, že COVID Nepokryté náklady by měl nakonec fungovat ve třech úrovních. První úroveň bude kopírovat schválený návrh s propadem obratu o 30 procent. Podnikatelé, kteří prokážou pokles tržeb o 50 procent, budou mít nárok na dotaci na 70 procent nákladů. Mikrofirmy do deseti zaměstnanců, kterým se tržby propadnou o 80 procent, budou moci čerpat kompenzace 90 procent nákladů, a to od 1. července letošního roku.

Vypsání výzev podle Havlíčka naráží na fakt, zda bude schválen rozpočet nebo bude platit rozpočtové provizorium. "Tam (u rozpočtového provizoria) bohužel je problém toho charakteru, že není možné tu dotaci proplácet, s výjimkou kompenzačního bonusu, což je zákonná záležitost. O co bude déle rozpočtové provizorium, pokud nenajde příští vláda nějaký jiný mechanismus, o to můžou být zdrženy výplaty covidových programů," řekl dnes Havlíček.

Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden uvedl, že rozpočtové provizorium by mělo platit nejvýše do března příštího roku. Většinu věcí bude možné podle něj odbavit bez problémů a fungování státu nebude ohroženo.

Kromě programů, které připravuje MPO, bude znovu fungovat kompenzační bonus pro živnostníky. Na návrh stran nastupující vládní koalice Sněmovna umožnila, aby ho podnikatelé mohli čerpat souběžně s dalšími programy podpory. Vláda v demisi s tímto nepočítala. Obnoven byl dále program na podporu zaměstnanosti Antivirus, konkrétně příspěvek B.