V Česku je nyní 200 tisíc uprchlíků, odhadl Rakušan. Chce novelu zákona

"Zatím jsou to odhady, ale bavíme se po nějaké konzultaci s lokálem, že v současné době máme reálně v ČR přes 200.000 lidí z Ukrajiny," řekl Rakušan. Na doplňující dotaz uvedl, že ostatní Ukrajinci Česko pravděpodobně opustili. "Ale my nejsme hraniční země, na rozdíl od Slovenska nebo Polska nevidíme odchod lidí zpátky na Ukrajinu," vysvětlil, proč hovoří pouze o přibližných údajích.

Lepší přehled by měly české úřady získat s koncem května. "Do 31. května by na žádost ČR měl být spuštěn celoevropský IT systém, do kterého budou mít naši policisté a všichni kompetentní přístup. A reálně uvidíme, kolik lidí se vrátilo zpět," uvedl. Nyní má stát informace o registracích, ale nemá jistotu, zda se uprchlíci nadále zdržují na příslušné adrese.

ČR dosud vydala lidem, kteří uprchli z Ukrajiny před ruskou invazí, zhruba 342.300 víz dočasné ochrany. V sobotu jich přibylo 970, zhruba o 180 méně než před týdnem. Vízum umožňuje uprchlíkům pobývat v zemi až rok a zároveň otevírá uprchlíkům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Ministerstvo vnitra chystá v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny zpřísnění kontrol běženců a přidělování sociální pomoci. Co se týče první humanitární dávky po příchodu do ČR, vnitro společně s ministerstvem práce vytváří systém, na základě kterého by dávka u lidí ubytovaných v zařízení hromadného typu mohla být nahrazena tím, že stát platí jídlo a veškeré zabezpečení. Podle Rakušana by se měla vláda příslušnými zabývat úpravami příští týden.

Vláda chce novelu, která umožní zvládat migraci bez stavu nouze

V případě prodloužení nouzového stavu i po konci května chce vláda v červnu prosadit novelu zákona týkajícího se uprchlíků z Ukrajiny. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Komplexní novela, která zahrnuje pravidla v působnosti ministerstev práce či vnitra, by umožnila nutná opatření možné provádět i bez nouzového stavu.

Kabinet se bude možnou žádostí o pokračování nouzového stavu a migrací z Ukrajiny zabývat na mimořádné úterní schůzi. Očekává se, že požádá Sněmovnu o dalších 30 dní nouzového stavu, který má jinak skončit v závěru května. Poslanci by o návrhu mohli hlasovat ve čtvrtek.

Rakušan dnes v ČT řekl, že kabinet bude žádat maximálně o dalších 30 dní nouzového stavu. "Potom doufáme, že se nám během června podaří prosadit novelizaci lex Ukrajina, abychom měli možnost bez nouzového stavu zvládat migrační krizi," uvedl. Vnitro předložilo novelu k připomínkám na přelomu dubna a května. Počítá například s tím, že by Česko i po skončení nouzového stavu nevydávalo víza a povolení k pobytu pro Rusy a Bělorusy.

Kabinet vyhlásil nouzový stav na 30 dnů od 4. března, Sněmovna následně odsouhlasila jeho prodloužení do konce května. Vládní představitelé zdůrazňují, že na rozdíl od koronavirových nouzových stavů tentokrát mimořádný stav nijak neomezuje české občany. Rakušan dříve řekl, že prodloužení o 30 dnů má věcnou podstatu.

Opoziční hnutí ANO se chce o případné podpoře prodloužení nouzového stavu rozhodnout podle zdůvodnění žádosti kabinetu. Šéf poslanců SPD Radim Fiala dnes v Otázkách Václava Moravce zdůraznil, že jeho hnutí pro žádný nouzový stav dosud nehlasovalo. Situace se podle něj má řešit jiným způsobem.