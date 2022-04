V českých zásobnících je podle Síkely výrazně více plynu než loni

Rusko dnes zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnilo tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Přerušení dodávek do obou států by podle expertů nemělo mít vliv na zásobování České republiky. Tuzemská plynárenská soustava nyní funguje bez omezení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a vláda pracovaly podle Síkely v posledních dnech a týdnech na tom, aby kritický nedostatek plynu v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině nenastal, nebo "byl ztlumen". Pokud by se přesto musela Česká republika s kritickým nedostatkem plynu vyrovnat, má zákonem stanovené regulační stupně. "Situace, kdy dochází k tomu, že jsou zásobovány jen domácnosti a jen kritická infrastruktura, nastává až v posledních regulačních stupních," uvedl ministr.

MPO dnes ČTK sdělilo, že je definováno deset odběrových stupňů pro omezování spotřeby. První až pátý slouží k omezení dodávky plynu. Šestý až desátý stupeň je určen k přerušení dodávek plynu. Existuje ještě takzvaný havarijní odběrový stupeň, při němž se přerušuje dodávka všem zákazníkům. První stupeň se týká zákazníků, kteří mají možnost změny na jiné palivo. Vyhlašovatelem případného stavu nouze u plynu je podle MPO provozovatel přepravní soustavy, společnost Net4Gas. Za stavu nouze by tuzemskou plynárenskou soustavu řídila.

Většina plynu se do české sítě dostává z východní části Německa, řekl dnes mluvčí Net4Gas Vojtěch Meravý. Firma shromažďuje veškeré relevantní informace pro posouzení případného rozdílu mezi dodávkami a poptávkou po plynu.

Největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v ČR je společnost RWE Gas Storage, provozuje šest zásobníků s objemem asi 2,7 miliardy metrů krychlových. Dalším provozovatelem je firma MND Gas Storage, která vlastní a provozuje dvě skladovací struktury.