Na čtvrtém místě kandidátky Spolu ve volbách uspěl Jan Wolf (KDU-ČSL), který čelí obžalobě kvůli sportovním dotacím na magistrátu.

Politici dnes podle vyjádření Svobody i Hřiba zatím neřešili programové otázky. Hřib uvedl, že podmínka ohledně trestně stíhaných vychází z transparentní strategie, kterou Piráti zveřejnili už před volbami. Zároveň dodal, že do koalice Pirátů, Spolu a STAN by chtěl přidat ještě Prahu Sobě, k čemuž zástupci Spolu zatím stanovisko nezaujali. Svoboda uvedl, že přístup Pirátů nepovažuje za šťastný. "Druhá strana si stanovila celou řadu podmínek, které jsou velmi složité a jsou naformulovány tak, že by Pirátská strana měla uvažovat o tom, jestli mají reálný výstup a reálné řešení," řekl.

Dodal, že koalice Spolu je nyní ochotná jednat na půdorysu vládní koalice a neklade si žádné jiné podmínky. "Jsme přesvědčeni o tom, že na začátku musí být jednání otevřené, a ne limitované nějakými omezeními," řekl. Dodal, že na jednání příští pondělí bude jeho tým opět chtít jednat bez podmínek. Co se stane, pokud by Piráti svůj přístup nezměnili, předjímat nechtěl.

Hřib uvedl, že v podstatě celá zhruba hodinová schůzka se týkala pirátského požadavku ohledně trestně stíhaných. "V povolební strategii Pirátů, která byla transparentně zveřejněna před volbami, je jasně uvedeno, že pirátští radní nemohou zasednout v radě s trestně stíhanými politiky," řekl. Dodal, že nejde o žádnou novinku a že povolební strategii odhlasovali všichni pražští Piráti, takže je pro zástupce strany závazná. "S vědomím tohoto nás voliči házeli do urny, takže je to věc, kterou my chceme dodržet," řekl primátor.

Piráti by chtěli do koalice vedle stran Spolu a Starostů přijmout i Prahu Sobě, se kterou poslední čtyři roky magistrát vedli. Podle Hřiba to vedlo k nebývalému rozvoji města. Toho se však dnes schůzka dotkla jen okrajově, dodal primátor. Zástupci Spolu podle něj vzali návrh na vědomí a zatím se k němu nevyjádřili.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, která získala 19 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šestá je SPD se třemi mandáty. Voleb se zúčastnilo 43,91 procenta voličů.