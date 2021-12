Válek chce, aby lidé omezili večírky. Na operace by se nemělo čekat tak dlouho

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce, aby se čekací doby na plánované operace zkrátily a vrátily se do doby před covidovou epidemií. Vyzval také lidi, aby o Vánocích a na konci roku omezili večírky tak, aby se minimalizovalo šíření covidu. Jako první krok ve funkci chce řešit nastavení podmínek pro školní lyžařské zájezdy. Řekl to po uvedení do úřadu.